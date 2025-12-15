₹25,000 से कम में गुलमर्ग और मनाली की ट्रिप! बर्फबारी का मजा लेने के 5 सीक्रेट टिप्स

जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, मन पहाड़ों की बर्फबारी देखने के लिए मचलने लगता है. चीड़ के पेड़ों पर जमी सफेद चादर, ठंडी हवा और चारों ओर पसरा सन्नाटा... बर्फबारी का पहला नजारा सचमुच किसी जादू से कम नहीं होता.
कई लोगों को लगता है कि बर्फ की छुट्टियों पर जाना बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है. सही प्लानिंग, थोड़ी समझदारी और कुछ खास टिप्स अपनाकर आप अपनी पूरी बर्फीली यात्रा को 25,000 रुपये से भी कम के बजट में निपटा सकते हैं. भारत में कई ऐसी शानदार जगहें हैं जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि आपके बजट पर भी भारी नहीं पड़ेंगी. इन जगहों पर आप शांत नजारों से लेकर रोमांचक विंटर स्पोर्ट्स तक, हर चीज का भरपूर मजा ले सकते हैं.
गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर
अगर आपको खूब सारी बर्फ और शानदार विंटर स्पोर्ट्स पसंद हैं, तो जम्मू और कश्मीर का गुलमर्ग आपके लिए परफेक्ट है. यह भारत का सबसे क्लासिक विंटर वंडरलैंड है, जो अपनी भारी बर्फबारी और दुनिया भर में मशहूर स्कीइंग ढलानों के लिए जाना जाता है. यहां की गोंडोला राइड से बर्फ से ढकी चोटियों का जो नजारा दिखता है, जो कि पैसा वसूल होता है. इतना ही नहीं यहां घुटनों तक गहरी बर्फ और रोमांचक गतिविधियां मौजूद हैं. गुलमर्ग की यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन आस-पास के गांवों में सस्ते होमस्टे चुनकर और लंबी दूरी के लिए साझा टैक्सी का इस्तेमाल करके आप खर्च 25,000 रुपये के अंदर आराम से रख सकते हैं. यहां बर्फबारी का बेहतरीन समय दिसंबर से मार्च के बीच होता है.
औली, उत्तराखंड
अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, पोस्टकार्ड जैसी शानदार सुंदरता और शांति चाहते हैं, तो उत्तराखंड का औली आपके लिए एकदम सही जगह है. औली के साफ-सुथरे ढलान और बर्फ से ढके मैदान किसी सपने से कम नहीं लगते. यहां का मुख्य आकर्षण जोशीमठ से रोपवे की सवारी है, जो न सिर्फ शानदार नजारे पेश करती है, बल्कि जेब पर भी भारी नहीं पड़ती. औली उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो स्कीइंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहां के सरकारी स्की स्कूल सस्ते दामों पर ट्रेनिंग देते हैं. संक्षेप में कहें तो, औली खूबसूरती, सुकून और कम खर्च का एक बेहतरीन तालमेल है. यहां रुकने के लिए आपको सरकारी स्की स्कूल और साधारण गेस्ट हाउस आसानी से और कम दाम में मिल जाएंगे. स्थानीय भ्रमण के लिए साझा परिवहन का उपयोग करना भी बहुत सस्ता पड़ता है. औली में दिसंबर के अंत से लेकर फरवरी तक बर्फबारी होती है.
मनाली, हिमाचल प्रदेश
अगर आप पहली बार बर्फ का अनुभव लेने जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का मनाली आपके लिए सबसे भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. सर्दियों के चरम पर मनाली के आस-पास के पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेते हैं. मनाली के पास ही स्थित सोलांग घाटी बर्फ से जुड़ी हर तरह की मस्ती, जैसे स्कीइंग से लेकर एटीवी राइडिंग तक, का मुख्य केंद्र बन जाती है.
खास बात यह है कि मनाली में ठहरने के लिए सस्ते होमस्टे, हॉस्टल और ऑफ-सीजन में बेहतरीन होटल डील आसानी से मिल जाते हैं. इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्थानीय बसें सबसे किफायती और अच्छा विकल्प हैं. यह जगह खासकर उन लोगों या दोस्तों के ग्रुप के लिए बहुत सुविधाजनक है जो पहली बार बर्फ की छुट्टियों पर जा रहे हैं. यहां आप दिसंबर से फरवरी तक शानदार बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं.
शिमला और कुफरी, हिमाचल प्रदेश
खासकर उत्तर भारत के शहरों से आने वाले परिवारों और पहली बार बर्फ का अनुभव लेने वालों के लिए शिमला और कुफरी का कॉम्बो बहुत आसान और सस्ता है. कुफरी की ढलानें शुरुआती लोगों के लिए बर्फ की गतिविधियों के लिए अच्छी हैं, वहीं शिमला की मॉल रोड सर्दियों में अपना अलग आकर्षण रखती है. अच्छी बात यह है कि यहां ट्रेन और बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां रुकने के कई विकल्प हैं और आप ज्यादातर दर्शनीय स्थलों तक पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं. जनवरी से फरवरी के बीच यहां बर्फबारी देखने को मिलती है.
25,000 रुपये से कम में सफर करने के 5 टिप्स