दुनिया के वो जादुई शहर जहां का क्रिसमस आपको जिंदगी भर याद रहेगा

Christmas2025: जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, हवा में एक अलग सी मिठास घुलने लगती है. चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियां, लाल-सफेद कपड़े पहने सैंटा और जगमगाते पेड़ों की यादें ताजा हो जाती हैं. हम में से बहुत से लोग हर साल गूगल पर एक ही चीज सर्च करते हैं कि 'दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिसमस शहर कौन सा है?

और पढ़ें

वैसे तो इसका कोई एक जवाब नहीं है. क्योंकि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों या परियों की जादुई कहानी का हिस्सा बन गए हों. सांता के असली घर से लेकर कैंडी-केन जैसी मीठी गलियों तक, आइए जानते हैं उन जादुई जगहों के बारे में जहां का क्रिसमस आपको जिंदगी भर याद रहेगा.

सांता का अपना शहर फिनलैंड का रोवानीमी

अगर आप बचपन में सांता क्लॉस को चिट्ठी लिखते थे, तो जान लीजिए कि सांता का असली पता फिनलैंड का 'रोवानीमी' शहर ही है. आर्कटिक सर्कल पर बसे इस शहर को सांता क्लॉस का आधिकारिक घर माना जाता है. यहां का 'सांता क्लॉस विलेज' साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है. खास बात यह है कि आप यहां आप रेनडियर की गाड़ी पर सवारी कर सकते हैं और आसमान में जादुई 'नॉर्दर्न लाइट्स' का मजा ले सकते हैं. बच्चों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्रिसमस की शॉपिंग के लिए दिल्ली के वो 5 मार्केट, जहां मिलेगी यूरोप वाली फीलिंग

क्रिसमस की राजधानी फ्रांस का स्ट्रासबर्ग

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पुरानी हॉलीवुड फिल्मों वाला क्लासिक क्रिसमस पसंद है, तो फ्रांस का स्ट्रासबर्ग आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. इस शहर को दुनिया की 'क्रिसमस राजधानी' (Capital of Christmas) कहा जाता है और यहां कदम रखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों यहां लगने वाले क्रिसमस मार्केट यूरोप के सबसे पुराने और भव्य बाजारों में से एक हैं.

इसके अलावा, यहां के सड़कों पर ताजी कुकीज की महक, लकड़ी के छोटे-छोटे घर और गलियों में गूंजते क्रिसमस कैरोल्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं. इसके पास ही बसा 'कोल्मर' शहर तो इतना खूबसूरत है कि उसकी इमारतें बिल्कुल खिलौनों जैसी नजर आती हैं.

सांता के घर जैसा अहसास अलास्का का नॉर्थ पोल

अमेरिका के अलास्का में 'नॉर्थ पोल' नाम की एक जगह है जहां की सड़कों का नाम भी 'कैंडी केन लेन' जैसा मजेदार है. यहां के घरों की सजावट देखकर ऐसा लगता है मानो यहां हर दिन क्रिसमस ही मनाया जाता है. सांता का एक बहुत बड़ा घर और उसके बगल में रेनडियर्स का बाड़ा है, जो बच्चों के लिए किसी एडवेंचर ट्रिप जैसा होता है.

Advertisement

हॉलमार्क फिल्मों वाला जादू अमेरिका का लेवेनवर्थ

अगर आपने हॉलीवुड की 'हॉलमार्क' फिल्में देखी हैं, जिनमें छोटे से शहर में खूब सारी बर्फ और रोशनी दिखाई जाती है, तो वाशिंगटन का लेवेनवर्थ शहर बिल्कुल वैसा ही है. पहाड़ों के बीच बसा यह बवेरियन स्टाइल का शहर क्रिसमस के दौरान लाखों लाइटों से नहा उठता है. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 'मैकएडेनविले' नाम की एक जगह है, जिसे लोग प्यार से 'क्रिसमस टाउन यूएसए' भी कहते हैं, यहां की पुरानी यादों वाली सजावट लोगों का दिल जीत लेती है.

यह भी पढ़ें: 2026 में यूरोप जाने का हैं प्लान, जानें भारतीयों के लिए क्या-क्या बदलने वाला है

चकाचौंध और मस्ती का संगम न्यूयॉर्क और वियना

अगर आपको भीड़-भाड़, बड़ी-बड़ी इमारतों की सजावट और भव्य सेलिब्रेशन पसंद है, तो न्यूयॉर्क शहर से बेहतर कुछ नहीं. रॉकफेलर सेंटर का वो विशालकाय क्रिसमस ट्री और वहां की आइस स्केटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया का वियना शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और शाही अंदाज वाले क्रिसमस बाजारों के लिए जाना जाता है. खास बात यह है कि यहां के ऐतिहासिक चौकों पर घूमते हुए आप इतिहास और आधुनिकता का एक शानदार तालमेल देख पाएंगे.

---- समाप्त ----