सस्ती होगी गोवा की ट्रिप! बस अपना लें ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स, बचेगा हजारों का खर्च

जब भी घूमने की बात आती है, खासकर बीच और पार्टी के लिए, तो गोवा का नाम सबसे पहले आता है. सर्दियों का मौसम हो और साथ में आपका कोई खास या दोस्तों का ग्रुप हो, तो गोवा की ट्रिप का मजा डबल हो जाता है. क्योंकि इस समय यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है. लेकिन, ज्यादातर लोग गोवा का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ट्रिप बहुत महंगी पड़ेगी.
पर सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग कर लें, तो आप भी कम बजट में गोवा के बीच, नाइटलाइफ और शानदार नजारों का मजा ले सकते हैं. आज हम आपको वही आसान तरीके बताएंगे, जिससे आपकी गोवा ट्रिप न सिर्फ सस्ती, बल्कि यादगार भी बन जाएगी.
टाइमिंग है सबसे बड़ी चाभी
यह बात सही है कि सर्दियों में गोवा अपने पीक सीजन पर होता है, लेकिन आप यहां एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं. कोशिश करें कि आप वीकडेज (सोमवार से गुरुवार) के बीच में जाएं. इस समय फ्लाइट, होटल और यहां तक कि टैक्सी के दाम भी वीकेंड के मुकाबले कम हो जाते हैं. ध्यान रखने वाली बत यह है कि अगर आप सिर्फ घूमने और मजे करने जा रहे हैं, तो क्रिसमस या न्यू ईयर जैसे बड़े त्योहारों के आस-पास बिल्कुल न जाएं. क्योंकि इस समय यहां रेट डबल हो जाते हैं और भीड़ भी बहुत होती है.
टिकट बुकिंग में न करें देरी
अगर आप गोवा ट्रिप सस्ती रखना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी काम टिकट समय से बुक करना है. कोशिश करें कि यात्रा से 45–60 दिन पहले ही टिकट ले लें. क्योंकि समय हो तो ट्रेन सबसे किफायती तरीका है. अगर फ्लाइट की प्लानिंग है, तो रात की या सुबह जल्दी वाली फ्लाइट देखें, ये आमतौर पर दिन की फ्लाइट से सस्ती मिलती हैं और आपको बार-बार दाम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे अहम बात यह है कि किसी भी ट्रैवल ऐप में प्राइस अलर्ट लगा दें, ताकि जैसे ही टिकट का दाम कम होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बुक कर सकते हैं. यह तरीका अपनाने से इससे अच्छी बचत होती है.
होटल नहीं होम चुनें
अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोवा ट्रिप बजट में रहे, तो बीच के पास वाले महंगे होटलों को नजरअंदाज करें. पैसों की बचत करने के लिए, हमेशा थोड़ी अंदर की लोकेशन में रुकने का प्लान बनाएं. इसके लिए हॉस्टल (Hostel) सबसे शानदार विकल्प है. यहां आपको रात गुजारने के लिए सिर्फ ₹400 से ₹800 में अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो अकेले यात्रियों या दोस्तों के ग्रुप के लिए एकदम सही है. इसके अलावा, आप होमस्टे या गेस्ट हाउस भी चुन सकते हैं, जो सस्ते होने के साथ-साथ आपको गोवा का असली लोकल फील भी देते हैं. इस स्मार्ट तरीके से आप अपने रहने के खर्च में हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.
लोकल ट्रैवल का खर्च ऐसे घटाएं
आपकी पूरी ट्रिप का एक बड़ा हिस्सा लोकल ट्रैवल पर खर्च होता है, जो लगभग ₹4,000-₹5,000 तक पहुंच सकता है. इसका सबसे आसान और सस्ता तरीका है स्कूटी किराये पर लेना. गोवा में आपको रोजाना सिर्फ ₹300 से ₹500 के रेंट पर स्कूटी मिल जाती है. इससे आप अपनी मर्जी से बीच, कैफे, फोर्ट और मार्केट घूम सकते हैं और पेट्रोल का खर्च भी कम ही आता है.
लोकल खाने का मजा
जब बात खाने की आती है, तो बीच के किनारे बने महंगे कैफे और फैंसी रेस्तरां से दूरी बनाना ही समझदारी है. अगर आप अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहते, तो इसके बजाय गोवा के लोकल ढाबों, छोटे कैफे या रोड साइड स्टॉल्स का रुख करें. यकीन मानिए, यहां का स्वाद न सिर्फ लाजवाब होता है, बल्कि आपकी जेब पर भी कम भार पड़ता है. एक अनुमान के मुताबिक, दो लोगों का एक दिन का वेज खाना आराम से ₹500 से ₹800 के बजट में मैनेज हो जाएगा. इस तरह आपका पेट भी भरेगा और पैसे भी बचेंगे.
घूमने के लिए फ्री वाली जगहें चुनें
गोवा में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जहां कोई टिकट नहीं लगता या बहुत ही कम खर्च होता है. अगर आप बीच का मजा लेना चाहते हैं तो कलंगुट, बागा और अंजुना बीच बिल्कुल फ्री हैं. यहां आप पूरा दिन धूप, पानी और मस्ती का आनंद ले सकते हैं. फोर्ट देखना हो तो चपोरा और अगुआड़ा फोर्ट बढ़िया ऑप्शन हैं, यहां से समुद्र का नजारा शानदार दिखता है और खर्च भी नहीं होता. खरीदारी के लिए मापुसा मार्केट जरूर जाएं, यहां लोकल सामान और गोवा का कलरफुल माहौल देखने को मिलता है.