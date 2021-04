iPhone में आया ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपैरेंसी फीचर, इसे एनेबल करें और ट्रैकिंग से बचें

Live TV Apple ने iOS 14.5 का अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट के साथ iPhone में कई नए फीचर्स जुड़ गए है. इन सब में एक खास फीचर App Tracking Transparency है. इसे एनेबल करके आप ऐप ट्रैकिंग से बच सकते हैं. ऐपल के इस फीचर पर फेसबुक ने आपत्ति भी जताई थी, क्योंकि फेसबुक का बिजनेस ही यूजर्स डेटा पर चलता है. बहरहाल हम आपको इस फीचर को एनेबल करने का तरीका बताएंगे. साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये फीचर्स आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा.

आपकी पर्सनल ऐक्टिविटी पर होती है नजर, अब इसे रोक सकते हैं...

उदाहरण के तौर पर आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं या फूड ऑर्डर कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ वही वेबसाइट या ऐप नहीं, बल्कि दूसरे ऐप्स भी आपको ट्रैक कर रहे होते हैं. इसके आधार पर आपको ऐड दिखाए जाते हैं और आपको ट्रैक किया जाता है. ऐपल के नए फीचर से इस पर काफी हद तक नकेल कसेगी.

ऐप्ल ट्रैकिंग ट्रांसपैरेंसी फीचर एनेबल करने के बाद कोई भी ऐप बिना आपकी इजाजत के आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा. अगर आप इजाजत नहीं देंगे तब तक वो ऐप आपका डेटा टार्गेटेड ऐड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

इतना ही नहीं आपकी लोकेशन भी एडवर्टाजर्स के पास नहीं पहुंच पाएगी. इन्हीं सब बातों से फेसबुक को गुस्सा है, क्योंकि अब लोग इस फीचर को ज्यादा यूज करेंगे तो फेसबुक को यूजर डेटा कम मिलेगा. अगर यूजर डेटा कम मिलेगा तो फेसबुक का बिजनेस भी थोड़ा प्रभावित होगा.

ऐपल के नए ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपैरेंसी फीचर को यूज करने का तरीका...

iOS 14.5 डाउनलोड करके अपडेट कर लिया है तो आपके iPhone में ये फीचर मिल चुका है. अब जब भी आप ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा.

इस नोटिफिकेशन में आपसे इजाजत मांगी जाएगी. कंपनी आपसे पूछेगी कि क्या आप खुद को ट्रैक होने देना चाहेंगे?

यहां पर दो ऑप्शन्स मिलेंगे. पहला Ask app not to track और दूसरा Allow. अगर आप यहां पहला ऑप्शन चुनते हैं तो वो ऐप आपका डेटा दूसरे कंपनियों के साथ शेयर नहीं कर पाएगी.

यानी आप ट्रैक होने से बच जाएंगे. लेकिन Allow का ऑप्शन चुनेंगे तो फिर आपको वो ट्रैक कर सकेंगे और टार्गेटेड ऐड्स पहले की तरह मिलते रहेंगे.

इस फीचर को आप सेटिंग्स में जा कर भी एनेबल कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग्स में जाना है इसके बाद प्राइवेसी में जाएं. यहा Tracking पर टैप करना है. इसके बाद Allow apps to request to track को ऑफ कर दें.

ऑफ करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐप आपसे आपको ट्रैक करने के लिए परमिशन मांगना चाहेगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि आपने इस सेटिंग्स के जरिए पहले ही बता दिया है कि मुझे ट्रैक न किया जाए.

हालांकि ऐसा करके आप पूरी तरह से कंपनियों के ऐड से बचेंगे नहीं, लेकिन ये कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगा. टार्गेटेड ऐ़ड्स नहीं दिखेंगे, दूसरे नॉर्मल ऐड्स जो सभी को दिखाए जाते हैं वो दिखते रहेंगे. टार्गेटेड ऐड्स न दिखने का मतलब ये है कि आपका पार्सनल डेटा ट्रैक नहीं हो रहा है.

जो ऐप्स आपके फोन में पहले से हैं उनका क्या होगा?

आपके iPhone में पहले से ऐप्स हैं जिन्होंने आपसे टार्गेटेड ऐड्स के लिए परमिशन आपसे ली हुई है. ऐसे में आप उन ऐप्स में भी जा कर ट्रैकिंग से रोक सकते हैं.

ऐसा करने के लिए आपको सेटिंग्स में जा कर Privacy पर टैप करना है. यहां से Trakcing को टैप करें. अब आपको यहां लिस्ट दिखेगी. उन ऐप्स की लिस्ट जो आपको ट्रैक करते हैं. आप यहां पर इसे ऑफ कर सकते हैं.