YouTube पर दिखा लगभग सवा घंटे का ऐड, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, करो ये काम

YouTube पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. इस पर आप फ्री में लाखों वीडियो देख सकते हैं. हालांकि, कंपनी वीडियो के साथ Ads भी दिखाती है. ऐसे में यूजर को ऐड-फ्री एक्सपीरिएंस के लिए YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन लेना होता है. लेकिन, कई लोग बिना पैसे खर्च किए ऐड के साथ ही वीडियो देख लेते हैं.

कंपनी के कई ऐड्स फॉर्मेट होते हैं. लेकिन, कंपनी अब यूजर के सवा घंटे तक का ऐड वीडियो दिखा रही है. इसके बारे में एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया था. ट्वीट में उसने यूट्यूब के ऐड का स्क्रीनशॉट दिखाया है. इसमें 1 घंटे और 15 मिनट का ऐड दिख रहा है.

इस पर YouTube ने जवाब भी दिया. कंपनी ने ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि अभी ऐड लेंथ पर कोई लिमिट नहीं है. आप लंबे ऐड वीडियो को स्किप कर सकते हैं. लेकिन, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जानकारी दें. नॉन-स्किपेबल ऐड के लिए मैक्सिमम समय 15-20 सेकंड्स हो सकता है.

there's currently no limit to ad length since you're able to skip longer ads, but let us know if you can't! the max time for a non-skippable ad is 15-20 seconds



यानी कंपनी ने साफ कर दिया कि यूट्यब पर ऐड लेंथ को लेकर कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, अभी ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 सेकंड्स के ऐड देखने पड़ेंगे. इसके बाद आप ऐड वीडियो को स्किप कर सकते हैं. ऐड-फ्री एक्सपीरिएंस के लिए आप YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

ऐसे देखें ऐड-फ्री YouTube वीडियो

हालांकि, कई दूसरे तरीकों से YouTube को ऐड फ्री देखा जा सकता है. इसके लिए आप पीसी पर अपने ब्राउजर के लिए यूट्यूब ऐड फ्री एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं. फोन पर इसका तरीका अलग है. फोन पर आप इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद ले सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप ब्रेव ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐड-फ्री वीडियो देख सकते हैं. इसको ऐपल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ब्राउजर को लेकर दावा किया जाता है कि ये क्रोम और दूसरे ब्राउजर से ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी देता है.