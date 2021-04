23 अप्रैल को भारत में Mi 11 Ultra के साथ आएगा Mi 11X, पढ़ें क्या होगा खास

Xiaomi ने हाल ही में ये कन्फर्म किया है कि 23 अप्रैल को भारत में Mi 11 Ultra लॉन्च किया जाएगा. Mi 11 Ultra की खासियत इसका कैमरा सेटअप है. हालांकि 23 अप्रैल को भारत में Mi 11 Ultra के अलावा भी शाओमी के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे.



Xiaomi की तरफ से एक टीजर जारी किया गया है. इस नए टीजर से ये साफ है कि कंपनी भारत में Mi 11X पेश करेगी.

शाओमी इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने एक टीजर पोस्ट किया है. इस टीजर में कहा गया है कि Xiaomi X फ्लैगशिप भारत आ रहा है, इस भारत के लिए खास तौर पर कस्टमाइज किया गया है.

उम्मीद ये है कि भारत में कंपनी Redmi K40 और Redmi K40 Pro को Mi 11X या Mi 11X Pro के नाम से लॉन्च करेगी.

अगर Mi 11X को कंपनी भारत में Redmi K40 के रिब्रांड वर्जन के तौर पर लाती है तो इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी. कंपनी चाहेगी कि इसकी कीमत 30 से 35 हजार रुपये के अंदर ही रहे.

Mi Fans, Xcited that '✖️' flagship series is coming to #India! 😍



🔥 Xtreme performance

🔥 Xceptional display, camera & sound

🔥 Xquisite design

🔥 Xclusive / customized for India



Xperience them on 23.04.2021.#Mi11 #Mi11Series #Snapdragon #Snapdragon888



I ❤️ Mi #Xiaomi pic.twitter.com/vE2eEXx8Pv