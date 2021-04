दो डिस्प्ले वाला Mi 11 Ultra भारत में इस दिन होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

Xiaomi ने हाल ही में चीन में Mi 11 सीरीज लॉन्च किया है. ये कंपनी के लिए फ्लैगशिप सीरीज है. इसके तहत Mi 11 Ultra भी लॉन्च किया गया है. इस स्मार्टफोन में खास ये है कि इसके रियर कैमरे के पास भी डिस्प्ले दी गई है.

Xiaomi Mi 11 Ultra भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसे कंपनी भारतीय मार्केट में 23 अप्रैल को लॉन्च कर रही है. Xiaomi इंडिया हेड और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने इसकी जानकारी दी है.

मनु जैन ने एक ट्वीट में कहा है कि Mi 11 Ultra अब तक का सबसे प्रीमियम और बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. उन्होंने इसे सुपर फोन बताया है और DXO का हवाला देते हुए वर्ल्ड बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी बताया है.

भारत लॉन्च के लिए एक टीजर पोस्टर भी शेयर किया गया है जिसमें 23 अप्रैल के साथ फोन की तस्वीर है. बता दें कि इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स आ चुके हैं, क्योंकि इसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है.

#Mi11Ultra: BEST & most premium flagship phone ever! 😍



It is NOT a #Smartphone. It is a #SuperPhone!

👍 World's #DXO No. 1 Camera

👍 World’s 1st #50MP + #48MP + #48MP



Launching in #India on 23rd April. RT if you are excited.



I ❤ #Mi #Xiaomi #Mi11 #Mi11series pic.twitter.com/7YGnGcoOAT