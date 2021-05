Xiaomi ने Mi 11 के प्रचार के लिए iPhone से किया ट्वीट, बिल-मेलिंडा गेट्स के तलाक का उड़ाया मजाक

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi एक ट्वीट को लेकर चर्चा में है. दरअसल कंपनी ने बिल गेट्स को लेकर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में बिल और मेलिंडा गेट्स के डिवोर्स को एक स्मार्टफोन के प्रोमोशन के लिए यूज किया गया है.

दरअसल इस ट्वीट में Xiaomi ने अपने Mi 11 का प्रचार किया है. ट्वीट में लिखा है, 'अरबति पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना स्मार्ट च्वॉइस नहीं है, हमारा Mi 11 45 मिनट में 55W के वायर्ड टर्बो चार्जर से फुल चार्ज हो जाता है. यानी आप हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे'

इतना ही नहीं, इस ट्वीट में Mi 11 की फोटो है और उसमें एक मैसेज लिखा है 'We need to talk' इस मैसेज के रिसिपिएंट का नाम Melinda लिखा है. ये ट्वीट भी Xiaomi के फोन से नहीं, बल्कि iPhone से किया गया. क्योंकि नीचे Tweeted from iPhone लिखा है.

जाहिर सी बात है इस ट्वीट से कॉन्ट्रोवर्सी होगी, क्योंकि ये बिल गेट्स का पर्सनल मामला है. इस तरह से कोई कंपनी किसी को पर्सनल टारगेट कर रही है तो ये विवाद वाली बात है.

iPhone से ट्वीट को लेकर फिर लोगों ने ही शाओमी की मजाक बनाना शुरू कर दिया. ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं कि जब Mi 11 इतना ही अच्छा है तो कंपनी खुद ट्विटर यूज करने के लिए iPhone क्यों इस्तेमाल कर रही है.

हालांकि बाद में कंपनी ने इस ट्वीट को डिलीट कर लिया और अब ये ट्वीट उपलब्ध नहीं है. लेकिन डिलीट करने से पहले लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए और अब ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर इसे जम कर शेयर किया जा रहा है.

गौरतलब है कि ये ट्वीट Xiaomi UK के हैंडल से किया गया था जो ब्रिटेन का है. फिलहाल कंपनी ने इसे लेकर किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.