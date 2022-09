Xiaomi ने किया दिवाली सेल का ऐलान, मोबाइल से लेकर TV तक पर मिलेगी जबरदस्त छूट

फेस्टीव सीजन आने से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई ऑफर्स दिए जाते हैं. Amazon और Flipkart ने सेल की घोषणा भी कर दी है. लेकिन, Xiaomi एक नए कैंपेन के साथ आया है. कंपनी लोगों को नया फोन या गैजेट अभी खरीदने के लिए नहीं कह रही है.

कंपनी लोगों को अपकमिंग सेल का इंतजार करने कह रही है जहां पर Xiaomi के प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइस के साथ लिस्ट किया जाएगा. इस सेल फेस्टिव सीजन के समय शुरू होगी. इसके लिए आपको Xiaomi की Tech Ka Shubh Muhurat सेल का इंतजार करना होगा.

Diwali With Mi सेल

कंपनी इस सेल को Diwali With Mi भी कह रही है. इसके लिए कंपनी ने माइक्रो साइट भी तैयार किया है. इस पर लिखा है-- Don’t Buy Tech Yet, its worth the wait. आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर अभी तक आपने गैजेट (टीवी, लैपटॉप फोन) नहीं खरीदा है, तो इंतजजार करें, अच्छा ही होगा.

Xiaomi की Tech Ka Shubh Muhurat सेल 20 सितंबर से शुरू होगी. हालांकि, कंपनी अभी ये जानकारी नहीं दी है कि किन प्रोडक्ट्स कितने डिस्काउंट के साथ बेचा जाएगा. लेकिन, कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, सेल में कस्मटमर्स फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स को काफी कम दाम में खरीद सकते हैं.

इसके अलावा कंपनी अभी भी ऑफर दे रही है. अगर आप माइक्रोसाइट पर जाते हैं और दिवाली सेल के लिए नोटिफाई मी पर क्लिक करते हैं तो आपको कस्टमाइज कूपन्स भी दिए जाएंगे. इसके अलावा दिवाली सेल के लिए अर्ली इनवाइट और बेस्ट डिस्काउंट का भी एक्सेस दिया जाएगा.

Xiaomi की Tech Ka Shubh Muhurat सेल में मिलने वाली डील्स को लेकर कंपनी 15 सितंबर को खुलासा करेगी. सेल के दौरान कस्टमर्स को स्पिन द व्हील, सुपर स्लॉट मशीन, पटाका रन कॉन्टेस्ट जैसे गेम भी खेलने मिलेंगे. इसमें जीतने पर कस्टमर्स स्मार्ट टीवी, रेडमी नोट 11SE जैसे प्रोडक्ट्स इनाम के तौर पर मिलेंगे.