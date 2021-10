ये है USB Type C पोर्ट वाला दुनिया का पहला iPhone, ऐसे हुआ ये कारनामा!

इस बार iPhone 13 सीरीज लॉन्च के साथ ये चर्चा शुरू हुई की कंपनी को अब USB Type C पोर्ट देना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और iPhone 13 सीरीज भी लाइटनिंग पोर्ट के साथ ही आया.

हालांकि एक इंजीनियर iPhone में USB Type C पोर्ट फिट कर दिया है. इनका कहना है कि ये दुनिया का पहला आईफोन है जिसमें USB Type C पोर्ट दिया गया है.

यूट्यूबर Ken Pillonel ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिनका टाइटल उन्होंने Worlds First USB Type C iPhone रखा है. यानी ये दुनिया का पहला आईफोन है जिसमें USB Type C है पोर्ट है.

दरअसल इन्होंने iPhone X में बदलाव करके लाइटनिंग पोर्ट की जगह पर USB Type C पोर्ट लगा दिया है. उन्होंने इस वीडियो में दिखाया है कि इससे ये फोन चार्ज भी हो रहा है.

चार्जिंग के अलावा उन्होंने ये भी वीडियो में दिखाया है कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट के जरिए iPhone X को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं.

ऐपल इंसाइडर ने इस वीडियो स्पॉट किया है और अब ये वीडियो यूट्यूब पर पॉपुलर हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसका पूरा वीडियो लाएंगे, फिलहाल वीडियो की एडिटिंग चल रही है.

यानी आने वाले समय में वो पूरा वीडियो डालेंगे जिसमें वो iPhone X में USB Type C पोर्ट लगाएंगे. उन्होंने कहा है कि iPhone X में यूएसबी टाइप सी पोर्ट लगाने का प्रयास को कुछ महीनों से कर रहे हैं.

बहरहाल जब वो पूरा वीडियो शेयर करेंगे इसके बाद ही ये क्लियर होगा कि उन्होंने ये कैसे किया है और पूरा प्रोसेस कितना आसान है या मुश्किल.

दरअसल हाल ही में यूरोपियन यूनियन बॉडी ने सभी टेक कंपनियों से अपने स्मार्टफोन्स में USB Type C पोर्ट देने के लिए कहा है कि ताकि लोगों को सहूलियत हो सके.

देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐपल iPhone 14 सीरीज के साथ लाइटनिंग पोर्ट को छोड़ कर USB Type C अपनाता है या नहीं. चूंकि कंपनी अब अपने फोन के साथ चार्जर नहीं देती है, इसलिए ये मूव कंपनी के लिए एक बड़ा मूव हो सकता है.