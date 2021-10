अगले महीने से इन स्मार्टफोन्स में काम नहीं करेगा WhatsApp, क्या आपका फोन भी है इस लिस्ट में?

WhatsApp हर साल कुछ पुराने स्मार्टफोन्स से अपना सपोर्ट खत्म कर लेता है. सपोर्ट खत्म करने का मतलब उन स्मार्टफोन में इसके फीचर्स काम करना बंद कर देंगे.

चूंकि कंपनी आए दिन नए फीचर्स लेकर आती है. ये फीचर्स पुराने फोन में सपोर्ट नहीं करते. इतना ही नहीं, वॉट्सऐप कहता है कि सिक्योरिटी प्वाइंट ऑफ व्यू से भी पुराने फोन में वॉट्सऐप का सपोर्ट बंद किया जाता है.

इसी तरह 1 नवंबर 2021 वॉट्सऐप कुछ पुराने डिवाइसेज में काम करना बंद कर देगा. इन डिवाइस की लिस्ट वॉट्सऐप ने जारी कर दी है. अगर आपके पास भी इनमें से कोई एक स्मार्टफोन है तो अब आपको स्मार्टफोन अपग्रेड करना पड़ सकता है.

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1st-gen), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2nd-gen), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

जिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अब भी Android 4.1 से पुराना वर्जन है उनमें भी वॉट्सऐप नहीं काम करेगा. इसी तरह iOS 10 से नीचे के वर्जन वाले iPhone पर भी वॉट्सऐप काम नहीं करेगा. KaiOS 2.5.1 से नीचे के वर्जन वाले फीचर फोन पर भी वॉट्सऐप सपोर्ट नहीं करेगा.

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, LGs Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD, 4X HD. ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, ZTE Grand Memo. Huawei G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2. Sony’s Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.