WhatsApp ला रहा DND Mode से जुड़ा खास फीचर, मिस्ड ऑडियो-वीडियो कॉल्स पर मिलेगा मैसेज

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर समय-समय पर नए फीचर्स जोड़ता रहता है. यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कंपनी ने हाल में ही कम्युनिटी और दूसरे फीचर्स जोड़े हैं. इन फीचर्स को स्टेबल वर्जन पर जारी करने से पहले कंपनी बीटा वर्जन पर टेस्ट करती है. ऐसा ही एक फीचर बीटा वर्जन पर स्पॉट किया गया है, जो भविष्य में स्टेबल वर्जन यूजर्स को मिल सकता है.

ऐप डेवलपर्स एक नए फीचर पर काम कर रहे हैं, जो Do Not Disturb से जुड़ा हुआ है. दरअसल, कई लोग अपने फोन को DND मोड में रख देते हैं. ऐसे में कुछ वॉट्सऐप कॉल्स मिस होती हैं, तो उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है. वॉट्सऐप का नया फीचर आपको इसकी जानकारी देगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या है WhatsApp का नया फीचर?

WABetaInfo ने वॉट्सऐप से जुड़ी इस जानकारी को साझा किया है. वॉट्सऐप ने कुछ बीटा यूजर्स के लिए नया फीचर जारी किया है. ये फीचर यूजर्स को मिस्ड कॉल्स की जानकारी देता है, जब आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में होगा.

वेबसाइट ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है.स्क्रीनशॉट में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि वॉट्सऐप पर मिस हुई ऑडियो या वीडियो कॉल के साथ एक टैग नजर आ रहा है.

इस पर आपको 'Silenced by Do Not Disturb' मैसेज लिखा मिलेगा. वॉट्सऐप पर आपको आने वाले वक्त में कई नई फीचर्स मिलेंगे, जो फिलहाल बीटा वर्जन में हैं. यूजर्स अपने भेजे हुए मैसेज को एडिट कर सकेंगे.

कई दूसरे फीचर्स पर भी चल रहा है काम

वॉट्सऐप नोटिफिकेशन्स पर काम कर रहा है. दरअसल, वॉट्सऐप ग्रुप में बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन्स से कई बार यूजर्स परेशान हो जाते हैं. हालांकि, यूजर्स चाहें तो किसी भी ग्रुप को म्यूट कर सकते हैं. उनके पास इसका ऑप्शन होता है.

मगर अब वॉट्सऐप जल्द ही ये काम ऑटोमेटिक करेगा. जिस ग्रुप में 256 से ज्यादा लोग होंगे वॉट्सऐप ऐसे ग्रुप्स को ऑटोमेटिक म्यूट कर देगा. ये फीचर स्टेबल वर्जन में कब तक आएगा इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.