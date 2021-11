WhatsApp में सालों पुराने मैसेज अनसेंड करने का फीचर आ रहा है? यहां जानिए

WhatsApp चैट्स डिलीट करने के कई तरीके हैं. इनमें से एक Delete for everyone फीचर है सबसे सटीक है. लेकिन इसकी लिमिटेशन है. घंटे के भर के बाद ये फीचर काम नहीं करता है.

WhatsApp से बेहतर ये फीचर आपको टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पर मिलता है. क्योंकि वहां आप कितने भी पुराने चैट्स को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं. इन ऐप्स में मैसेज डिलीट करने की समयसीमा नहीं है.

अब शायद WhatsApp भी टेलीग्राम की राह चल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में WhatsApp से भी सालों पुराने मैसेज दोनो ही एंड से डिलीट कर सकेंगे. ये रिपोर्ट WABetainfo के हवाले से है.

रिपोर्ट के मुताबिक अब वॉट्सऐप delete for everyone फीचर की समयसीमा बढ़ाने पर काम कर रहा है. इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और WABetainfo ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जहां पुराने मैसेज भी डिलीट करने का ऑप्शन देखा जा सकता है.

इस इमेज में दो महीने पुरानी चैट्स में भी delete for everyone का फीचर देखा जा सकता है. 2017 में वॉट्सऐप ने जब इस फीचर को लाया था तब सिर्फ 7 मिनट तक ये काम करता था.

2018 में इस फीचर के लिए टाइम लिमिट बढ़ा कर 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड्स तक कर दिया गया है. कंपनी अब इसे कितना बढ़ाती है ये साफ नहीं है.

वॉट्सऐप के इस फीचर की एक और लिमिटेशन है. जब भी delete for everyone फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर this message was deleted दिखने लगता है. यानी अगले को ये जानकारी हो जाती है कि मैसेज डिलीट किया गया है.

टेलीग्राम और सिग्नल में न तो टाइम लिमिट है और न ही मैसेज डिलीट करने पर यहां कोई ट्रेस नहीं रहता है. फिलहाल वॉट्सऐप पर ऐसा फीचर आने की को खबर नहीं है.

WhatsApp के एंड्रॉयड बीटा में delete for everyone टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है. टेस्ट के बाद इसे फाइनल बिल्ड में लाया जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या टेलीग्राम की तरह यहां भी delete for eveyrone फीचर कई साल पुराने मैसेज पर लागू होगा या नहीं.