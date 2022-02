WhatsApp: दो दिन पहले भेजे गए मैसेज भी वापस लिए जा सकेंगे, इस खास फीचर की तैयारी!

WhatsApp Delete for everyone फीचर में बड़े बदलाव होने की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक Delete for everyone फीचर का लिमिट बढ़ा कर 2.5 तक किया जा सकता है.

Photo for representation

aajtak.in नई दिल्ली,

03 फरवरी 2022,

(अपडेटेड 03 फरवरी 2022, 1:21 PM IST)





स्टोरी हाइलाइट्स WhatsApp की बड़ी तैयारी, बढ़ाई जा सकती है लिमिट

दो दिन पुराने भेजे गए मैसेज वापस लेने पर काम चल रहा है! WhatsApp में Delete for everyone फीचर काफी अहम है. ये फीचर शुरुआत में कुछ मिनट के लिए ही काम करता था. लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और अब ये लगभग एक घंटे तक काम करता है. रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp डिलीट फॉर एवरिवन फीचर का टाइम लिमिट और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है. अभी वॉट्सऐप पर भेजे गए मैसेज आप 2 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड्स तक डिलीट कर सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब कंपनी Delete for everyone फीचर के लिए टाइम लिमिट बढ़ा कर 2 दिन तक करने की तैयारी में है. वॉट्सऐप के फीचर्स पर करीब से नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक Android के बीटा वर्जन 2.22.410 में Delete for everyone फीचर एक्स्टेंशन का जिक्र है. यहां से हिंट मिला है कि इसे 2 दिन 12 घंटे तक किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है कि मैसेज करने के बाद यूजर्स 2.5 दिन के अंदर कभी भी मैसेज वापस ले सकते हैं. यानी Delete for everyone फीचर यूज कर सकते हैं. गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में रिपोर्ट आई थी कि कंपनी Delete for everyone फीचर का लिमिट बढ़ाने की तैयारी में है. हालांकि तब ये खबर थी कि इस फीचर के लिए टाइम लिमिट बढ़ा कर 7 दिन तक किया जा सकता है. हालांकि अभी ये फीचर बीटा टेस्टर्स के लिए भी नहीं आया है. फिलहाल ये भी कहना मुश्किल है कि ये फीचर आम लोगों के लिए कब आएगा. कंपनी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है. आने वाले कुछ समय में ये Delete for everyone फीचर में किए जाने वाले एक्स्टेंशन के बारे में और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं.