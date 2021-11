WhatsApp पर भेजे गए पुराने मैसेज डिलीट करना चाहते हैं? आपके लिए खुशखबरी

WhatsApp का Delete for everyone फीचर बेहद पॉपुलर है. लेकिन इसमें कई पेंच हैं. जैसे - delete for everyone फीचर यूज कुछ तय समय तक के लिए ही कर पाते हैं. इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है.

02 नवंबर 2021

WhatsApp का ये फीचर यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर है WhatsApp का एक बड़ा फीचर Delete For everyone है. इस फीचर से यूजर्स मैसेज को बाद भी डिलीट कर सकते हैं. हालांकि इसकी एक टाइम लिमिट है जिसके बाद मैसेज डिलीट नहीं कर पाते हैं. आने वाले समय में WhatsApp इस फीचर में बदलाव करने की तैयारी में है. WABetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप डिलीट फॉर एवरिवन ऑप्शन के तहत यूजर्स पुराने चैट्स भी डिलीट कर पाएंगे. अगर आपको याद हो तो शुरुआत में WhatsApp ने जब Delete for everyone फीचर जारी किया था तब इसके लिए सिर्फ 8 मिनट का समय था. इसके बाद भेजे हुए मैसेज दोनों जगह से डिलीट नहीं कर सकते थे. हालांकि इसके बाद Delete for everyone फीचर के लिए समय बढ़ा कर लगभग एक घंटे तक का कर दिया गया. आने वाले समय में भेजे गए मैसेज को एक घंटे के बाद भी डिलीट कर सकेंगे. WABetainfo की रिपोर्ट में कहा गया है कि WhatsApp के बीटा वर्जन 2.21.21.1 में तीन महीने पहले भेजे गए मैसेज पर भी Delete for everyone का ऑप्शन दिख रहा है और इसके जरिए पुराने भेजे गए मैसेज भी डिली किए जा सके. चूंकि ये फीचर बीटा वर्जन के लिए है, इसलिए अभी इसे सभी यूजर्स यूज नहीं कर पाएंगे. आम तौर पर बीटा वर्जन में वैसे फीचर्स दिए जाते हैं जिसकी टेस्टिंग चल रही होती है. यानी कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है. कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि वॉट्सऐप बीटा में जो फीचर टेस्ट किए जाते हैं वो मुख्य वॉट्सऐप ऐप में नहीं आ पाते हैं. इसलिए ये कहना जल्दबाजी हो सकती है कि ये फीचर सभी लोग को मिलेगा ही. अगर कंपनी इसका ऑफिशियल रोल आउट करती है तो आपको भी ये फीचर मिलेगा. गौरतलब है कि हाल ही में वॉट्सऐप ने Disapperring फीचर की शुरुआत की है. यानी आप किसी से बात करते समय टाइमर लगा सकते हैं. इसके बाद तय समय में दोनों की चैट्स गायब हो जाएंगी. दूसरे ऐप्स जैसे टेलीग्राम में काफी पहले से Delete for everyone जैसा फीचर है. इसी तरह का फीचर सिग्नल में भी पहले से दिया जाता है. टेलीग्राम और सिग्नल में ये फीचर थोड़ा अलग है. क्योंकि यहां कोई टाइम लिमिट नहीं है. टेलीग्राम में आप महीनों पुराने भेजे गए मैसेज को दोनों एंड से डिलीट कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि टेलीग्राम या सिग्नल में आपके द्वारा डिलीट किए गए मैसेज का कोई ट्रेस भी नहीं बचता है. यानी काफी पुराने चैट्स डिलिट कर रहे हैं तो अगले को पता भी नहीं चलेगा. वॉट्सऐप के साथ थोड़ा अलग है. अगर आप यहां Delete for everyone का फीचर यूज करते हैं तो ट्रेस रह जाता है. यानी अगले को ये पता चलता है कि आपने मैसेज डिलीट कर लिया है.