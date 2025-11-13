scorecardresearch
 

Vivo X300 भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म, मिलेगा 200MP कैमरा

Vivo X300 सीरीज भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है, जिसको लेकर खुद कंपनी ने कंफर्म कर दिया है. इस सीरीज के तहत Vivo X300 Pro को भी अनवील किया जाएगा. इस हैंडसेट में पावरफुल परफोर्मेंस और शानदार कैमरा सेटअप दिया जाएगा. चाइना में यह स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है. इसके साथ फोटोग्राफर किट को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसकी सेल अलग से होगी.

Vivo X300 Pro और X300 भारत में जल्द होंगे लॉन्च. (Photos: Vivo)
Vivo भारतीय मोबाइल बाजार में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इसका नाम Vivo X300 और X300 Pro होगा. इस हैंडसेड को बीते महीने चाइना और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. Vivo के इस हैंडसेट में 200MP का पावरफुल कैमरा सेटअप दिया है.

Vivo ने भारत में एक टीजर जारी किया है, जिसमें स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप दिया गया है. दोनों ही फोन के कैमरा सेंसर के बारे में बताया है. दोनों ही हैंडसेट में 200MP का कैमरा यूज किया है.  

Vivo X300 सीरीज के कमरा सेंसर 

Vivo X300 में 200MP का मुख्य कैमरा दिया है, जो 1/1.4″ Samsung HPB सेंसर है. सेकेंडरी कैमरा 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. तीसरा कैमरा 50MP का LYT602 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा लेंस है. इस फोन को रेड कलर में दिखाया गया है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X100 Pro 5G हुआ सस्ता, 33 हजार रुपये की होगी बचत

Vivo X300 Pro का कैमरा सेंसर 

Vivo X300 Pro में 200MP का Samsung HPB sensor सेंसर है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है. इसमें 50MP का LYT828 मेन सेंसर है. इस हैंडसेट को गोल्डन कलर में पेश किया है. 

फोटोग्राफर किट भी अनवील होगी 

Vivo ने इसके साथ X300 Pro Photographer Kit को भी हाइलाइट किया है. इसमें Vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender भी शामिल है और इसको लेकर कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि इसको अलग से सेल किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Vivo Y19s 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, बस इतनी है कीमत

मिलेगा ये चिपसेट 

Vivo X300 Pro में V3+ और VS1 डुअल इमेजिंग चिप का यूज किया है. इस सीरीज में Dimensity 9500 चिपसेट का यूज किया जाएगा. हालांकि भारत में रैम और स्टोरेज के कौन से वेरिएंट लॉन्च होंगे, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा.  

