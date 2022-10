रूस-यूक्रेन युद्ध पर Elon Musk ने किया ऐसा ट्वीट कि भड़क गए लोग, एम्बेसडर ने दे दी गाली

यूक्रेन में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए Tesla CEO Elon Musk की काफी तारीफ हुई थी. Elon Musk ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करवाई थी. इसके लिए वहां के लोगों ने ट्वीट करके मस्क से मदद मांगी थी.

अब मस्क ने ट्विटर पर एक पोल का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने यूक्रेन-रूस युद्ध में शांति मुहैया करवाने की बात की. हालांकि, इस ट्वीट पर यूक्रेन की ओर से ऑफिशियली सीरियस रिएक्शन दिया गया है. वहां के राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky ने भी इस पर कड़ा रूख अपनाया है.

इस पर यूक्रेन के एम्बेसडर ने भी मस्क को खरी-खोटी सुना दी. यूक्रेन के एम्बेसडर Andriy Melnyk ने मस्क के ट्वीट का रिप्लाई किया. मस्क ने पोल के अलावा ये भी ट्वीट किया था कि इस तरह युद्ध चलता रहा तो न्यूक्यिलर वॉर की स्थिति आ सकती है.

मस्क के ट्वीट पर रिप्लाई

इस ट्वीट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से पूछा वो यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले एलॉन मस्क को चाहते हैं या रूस को सपोर्ट करने वाले. इसके अलावा यूक्रेन के एम्बेसडर Andriy Melnyk ने मस्क को रिप्लाई देते हुए कहा "Fuck off is my very diplomatic reply to you Elon Musk".

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसका बस एक ही आउटकम आएगा. वो ये कि कोई भी यूक्रेन का नागरिक टेस्ला के खराब प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. आपको बता दें कि जेलेंस्की ने द्वितीय विश्व युद्ध के राष्ट्रवादी नेता की विरासत का बचाव करने के बाद नाज़ियों के सहयोगी मेलनिक को जुलाई में निकाल दिया था.

इसके अलावा वो दूसरे यूजर्स के ट्वीट्स पर भी रिस्पांड कर रहे थे. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में इंटरनेट सेवा देने के लिए मस्क की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी. लेकिन, उस समय भी कई यूजर्स ने उनकी नियत पर सवाल उठाए थे.