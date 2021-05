Twitter Space फीचर अब लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी होगा उपलप्ध

Twitter का ऑडियो चैटिंग प्लैटफॉर्म Space काफी पॉपुलर हो रहा है. ये कंपनी के हिट फीचर्स में से एक बन गया है. अब कंपनी इसका दायरा बढ़ा रही है. अभी तक ये सिर्फ मोबाइल ऐप में यूज किया जाता है.

Twitter के मुताबिक अब Twitter Space को ब्राउजर्स के लिए भी लाया जा रहा है. यानी वेब ब्राउजर से भी ट्विटर यूज कर रहे हैं तो भी आप Twitter Space फीचर यूज कर पाएंगे.

गौरतलब है कि हाल ही में भारत में कंपनी Twitter स्पेस फीचर सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है. हालांकि दूसरे देशों में स्पेस यूज करने के लिए कम से कम 600 फॉलोअर्स होने चाहिए. लेकिन भारत में ये कैपिंग नहीं है.

वेब ब्राउजर में स्पेस सपोर्ट मिलने का मतलब ये है कि अब आब लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ब्राउजर से ट्विटर यूज करते हैं तो स्पेस यूज कर पाएंगे. इसके अलावा मोबाइल से भी अगर ऐप नहीं, डायरेक्ट वेबसाइट से ट्विटर ओपन करेंगे तो भी स्पेस फीचर का यूज कर सकेंगे.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)



our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD