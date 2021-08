OnePlus Nord 2 फटने के दूसरे मामले को कंपनी ने बताया गलत, यूजर ने डिलीट किया अकाउंट

OnePlus ने हाल ही में अपने अफोर्डेबल सेग्मेंट OnePlus Nord सीरीज के तहत OnePlus Nord 2 लॉन्च किया है. ये दूसरा मौका है जब OnePlus Nord 2 के फटने की खबर आई है.

ट्विटर यूजर शुभम श्रीवास्तव ने लिखा था कि उन्होंने अपने पिता के लिए OnePlus Nord 2 खरीदा था जो फट गया है. हालांकि उन्होंने इस ट्वीट में किसी तरह की तस्वीर शेयर नहीं की है.

UPDATE: शुभम श्रीवास्तव नाम के शख्स से अपना ट्विटर अकाउंट और ट्वीट डिलीट कर लिया है. इसी बीच कंपनी का भी स्टेटमेंट आ गया है. आज तक टेक को दिए ईमेल स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा है कि इस मामले में यूजर से संपर्क किया गया है और कंपनी इसकी डिटेल्स हासिल कर रही है ताकि जांच की जा सके.

UPDATE : OnePlus ने आज तक टेक को दिए ई-मेल स्टेटमेंट में कहा है, 'आज हमें ट्विटर पर Nord 2 के कथिक ब्लास्ट के बारे में सूचना मिली. हम इस तरह के दावों को गंभीरता से लेते हैं और तत्काल इस दावे की सच्चाई को वेरिफाई किया.'

कंपनी ने कहा है कि जिस शख्स ने OnePlus Nord 2 फटने के बारे में ट्वीट किया था वो गलत था और इस घटना में OnePlus का प्रोडक्ट था ही नहीं.

कंपनी के मुताबिक OnePlus के सभी प्रोडक्ट्स लीडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ टु यूज होते हैं और इन्हें क्वॉलिटी और सेफ्टी टेस्ट से गुजरना होता है. OnePlus ने कहा, 'हम यूजर्स की सेफ्टी और हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट इंटर्नल प्रोसेस फॉलो करते हैं.

कंपनी ने लोगों से दरखास्त भी की है कि बिना सत्यापित आरोपों पर भरोसा न करें.

शुभम के इस ट्वीट के मुताबिक उनके पिता सरकारी अफसर हैं और फोन के फटने से ट्रॉमा में हैं. हालांकि वो सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है. फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है.

इस ट्वीट में शुभम ने कहा है कि उन्होंने वन प्लस पर भरोसा किया था और वो खुद OnePlus 7 यूज करते हैं. शुभम के मुताबिक उनके पिता ने फोन फटने के बाद अपने कलीग से फोन मांगा और उन्हें जानकारी दी है. शुभम इस घटना से नाराज हैं और इसे लाइफ थ्रेटनिंग बताया है.

हाल ही में एक ट्वीटर यूजर ने OnePlus Nord 2 फटने की बात कही थी. उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की थी. उनके मुताबिक उनकी वाइफ साइकलिंग कर रहीं थीं और तभी OnePlus Nord 2 फट गया जिससे उनका ऐक्सिडेंट हो गया.

@OnePlus_IN @oneplus I am very angry to say that the Nord 2 I got for my father got exploded just recently he was afraid after this incident it would have cost his life if he was using that right away.

Such a shame !!

How can i get my phone back ?

You ruined my money !!