Nothing Ear 1 TWS इयरफोन्स पर डिस्काउंट, आपके लिए अच्छी डील

Nothing Ear 1 TWS इयरफोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. Nothing Ear 1 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि Nothing एक कंपनी है. इस कंपनी को OnePlus के को फाउंडर रह चुके Car Pei ने बनाया है.

Nothing Ear 1 Tws अपने खास और ट्रांसपेरेंट डिजाइन और सेग्मेंट में अच्छी ऑडियो क्वॉलिटी देने के लिए पॉपुलर हुआ है. Nothing Ear 1 को कंपनी ने भारतीय मार्केट में 5,999 रुपये में लॉन्च किया था.



हालांकि बाद में इसकी कीमत बढ़ा कर 6,999 रुपये कर दिया गया. अब डिस्काउंट के दौरान आप इसे 700 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं. इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है.

एक्स्ट्र डिस्काउंट के तौर पर यूजर्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं. फ्लिपकार्ट इसके साथ छह महीनों के लिए Gaana+ सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है.

Nothing Ear 1 की बात करें तो इसमें 11.6mm के डायनैमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. इसमें SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है. इसममें टच कंट्रोल भी जिससे आप गाने कंट्रोल कर सकते हैं.

Nothing Ear 1 में IPX4 की रेटिंग है जो इसे वॉटर प्रूफ भी बनाता है. इन इयरफोन्स में 570mAh की बैटरी है. कंपनी के मुताबिक ये बिना केस के 5.7 घंटे की बैकअप दे सकता है, जबकि बॉक्स के साथ ये 34 घंटों तक चलाया जा सकता है.

Nothing Ear 1 इस सेग्मेंट में एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके भी कुछ डाउनसाइड हैं. इसलिए अगर आप इयरफोन्स खरीदना चाहते है तो इससे पहले आप हमारा रिव्यू पढ़ सकते हैं.

यहां क्लिक करके आप Nothing Ear 1 का फुल रिव्यू पढ़ सकते हैं.