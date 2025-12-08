भारतीयों को पसंद नहीं आ रहे टैबलेट? मार्केट में इतने परसेंट हुई गिरावट, टॉप पर है ये कंपनी

भारत में ढेरों कंपनियां टैबलेट की सेल करती हैं और साल के तीसरे क्वार्टर (Q3 2025) में कुल 1.33 मिलियन यूनिट्स की शिपमेंट दर्ज की है. ये जानकारी इंटरनेशन डेटा सेंटर के वर्ल्डवाइड क्वार्टरली पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर ने दी है. बीते साल की तुलना में टैबलेट के मार्केट में 19.7 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है.
टैबलेट मार्केट में दो टाइप के टैबलेट मौजूद हैं, जिनमें से एक डिटेचेबल और दूसरा स्लेट टैबलेट है. जहां डिटेचेबल टैबलेट की शिपमेंट में 7.3% की बढ़ोत्तरी दर्ज की है, वहीं स्लेट टैबलेट के मार्केट में 29.4 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है. बताते चलें कि कमर्शियल सेगमेंट में तेज गिरावट दिखाई दी है, जबकि कंज्यूमर बाजार ने मजबूत वृद्धि दिखाई.
कंज्यूमर सेगमेंट में बीते साल की तुलना में 13.5 परसेंट की बढ़ोत्तरी दर्ज की है, जिसका क्रेडिट फेस्टिव सीजन को भी जाता है. फेस्टिव सीजन के दौरान कई कंपनियों ने डिस्काउंट दिया, ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बैंक ऑफर्स दिया.
कमर्शियल सेगमेंट में बीते साल की तुलना में 53.5 परसेंट की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.इस गिरावट के पीछे एजुकेशन सेक्टर में 61.9 परसेंट की कमी आई है और छोटे ऑफिस में 47.9 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है.
टैबलेट मार्केट में ये हैं टॉप-5 ब्रांड्स
IDC इंडिया एंड साउथ एशिया के डिवाइसेज रिसर्च मैनेजर भरत शेनॉय ने कहा कि कि जैसे-जैसे पीसी की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद है, टैबलेट पहली बार खरीदने वालों और सरकारी फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक किफायती विकल्प बन जाएंगे. इससे पारंपरिक पीसी बाजार में बनी कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी.