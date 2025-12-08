scorecardresearch
 
भारतीयों को पसंद नहीं आ रहे टैबलेट? मार्केट में इतने परसेंट हुई गिरावट, टॉप पर है ये कंपनी

भारतीय टैबलेट मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इस साल के तीसरे क्वार्टर बीते साल की तुलना में टैबलेट के मार्केट में 19.7 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है. इस सेगमेंट में टॉप पर सैमसंग और टॉप-5 में Apple Brand बना हुआ है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

टैबलेट की कीमत में गिरावट आई. (File Photo: Xiaomi)

भारत में ढेरों कंपनियां टैबलेट की सेल करती हैं और साल के तीसरे क्वार्टर (Q3 2025) में कुल 1.33 मिलियन यूनिट्स की शिपमेंट दर्ज की है. ये जानकारी इंटरनेशन डेटा सेंटर के वर्ल्डवाइड क्वार्टरली पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर ने दी है. बीते साल की तुलना में टैबलेट के मार्केट में 19.7 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है. 

टैबलेट मार्केट में दो टाइप के टैबलेट मौजूद हैं, जिनमें से एक डिटेचेबल और दूसरा स्लेट टैबलेट है. जहां डिटेचेबल टैबलेट की शिपमेंट में 7.3% की बढ़ोत्तरी दर्ज की है, वहीं स्लेट टैबलेट के मार्केट में 29.4 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है. बताते चलें कि कमर्शियल सेगमेंट में तेज गिरावट दिखाई दी है, जबकि कंज्यूमर बाजार ने मजबूत वृद्धि दिखाई. 

कंज्यूमर सेगमेंट में बीते साल की तुलना में 13.5 परसेंट की बढ़ोत्तरी दर्ज की है, जिसका क्रेडिट फेस्टिव सीजन को भी जाता है. फेस्टिव सीजन के दौरान कई कंपनियों ने डिस्काउंट दिया, ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बैंक ऑफर्स दिया.

कमर्शियल सेगमेंट में बीते साल की तुलना में 53.5 परसेंट की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.इस गिरावट के पीछे एजुकेशन सेक्टर में 61.9 परसेंट की कमी आई है और छोटे ऑफिस में 47.9 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है. 

टैबलेट मार्केट में ये हैं टॉप-5 ब्रांड्स 

  • 1. Samsung – 37.5% मार्केट शेयर रहा है. सैमसंग का कमर्शियल में 49.7 मार्केट शेयर और कंज्यूमर में 32.6 परसेंट की हिस्सेदारी है. 
  • 2. Lenovo का मार्केट शेयर 16.8 परसेंट का रहा है. ब्रांड की कंज्यूमर सेगमेंट में 19.3 परसेंट की हिस्सेदारी रही है. वहीं Motorola-ब्रांडेड डिवाइसेज़ और एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में विस्तार से बढ़त हासिल हुई है. 
  • 3. Xiaomi का मार्केट शेयर 15.5 परसेंट का रहा है.  कंपनी का कंज्यूमर सेगमेंट में 21.8 परसेंट का मार्केट सेयर है. 
  • 4. Apple का मार्केट शेयर 9.2 परसेंट का दर्ज किया है. कंज्यूमर सेगमेंट में 10.6 परसेंट और कमर्शियल सेगमेंट में 5.8 परसेंट की हिस्सेदारी है. 
  • 5. Acer का 7.9 परसेंट मार्केट शेयर की है. एजुकेशन सेंट्रिक ऑर्डर में 26.4 परसेंट की हिस्सेदारी रही है. कंपनी की कमर्शियल मार्केट में मजबूत पकड़ है. 

IDC इंडिया एंड साउथ एशिया के डिवाइसेज रिसर्च मैनेजर भरत शेनॉय ने कहा कि कि जैसे-जैसे पीसी की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद है, टैबलेट पहली बार खरीदने वालों और सरकारी फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक किफायती विकल्प बन जाएंगे. इससे पारंपरिक पीसी बाजार में बनी कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी.

