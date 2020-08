सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला ट्वीट बना चैडविक बोसमैन का लास्ट ट्वीट

हॉलीवुड के मशहूर ऐक्टर चैड्विक बोसमैन का निधन 29 अगस्त को हुआ है. मार्वेल ‘ब्लैक पैंथर’ के इस लीड ऐक्टर के चले जाने से दुनिया भर में उनके फैंस में शोक की लहर है.

चैडविक बोसमैन 43 साल के थे और उन्हें कैंसर था. कीमोथेरेपी और सर्जरी के दौरान भी वो अपनी फ़िल्मों की शूटिंग करते रहे. उनके निधन के बाद से दुनिया भर में उनके फैंस उन्हें श्रधांजली दे रहे हैं.

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के मुताबिक़ उनके ट्विटर हैंडल से किया गया आख़िरी ट्वीट अब तक का सबसे ज़्यादा लाइक किया गया ट्वीट बन गया है. ये ट्वीट उनके निधन के बाद उनकी फ़ैमिली की तरफ़ से किया गया है.

चैडविक बोसमैन के अकाउंट से किए गए इस ट्वीट को अब तक 70 लाख बार लाइक किया जा चुका है. जबकि इसे 31 लाख बार लोगों ने रीट्वीट किया है. 1.60 लाख कॉमेन्ट्स हैं.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP