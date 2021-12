Amazon पर इस आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं iPhone 13 Mini

Amazon India कई quiz contests अपने यूजर्स के लिए होसट करता रहता है. इससे यूजर्स के पास रिवॉर्ड जीतने का मौका रहता है. अभी यूजर्स के लिए Amazon December Edition Spin and Win contest उपलब्ध है. इसमें भाग लेकर आप कई iPhone 13 Mini समेत कई इनाम जीत सकते हैं. इसमें आप 30,000 रुपये तक का कैश प्राइज भी जीत सकते हैं.

Amazon December Edition Spin And Win Quiz कॉन्टेस्ट 30 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 24 दिसंबर 2021 तक चलेगा. विनर के बारे में 1 जनवरी को बताएगा जाएगा. इसमें जरूरी है कि आप सवाल का सही जवाब दें.

इसमें आप से पूछा जाएगा--What is the square root of "4"? इसका सही जवाब 2 है. इस वजह से जो ऑप्शन 2 दिखाए उसे आपको सेलेक्ट करना होगा. इसमें भाग लेने के लिए आपके फोन में Amazon ऐप इंस्टॉल होना चाहिए.

अगर आपके फोन में Amazon ऐप नहीं है तो आप इसे एंड्रॉडय फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन के लिए ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें.

ऐप में आपको Funzone सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च भी कर सकते हैं. यहां पर आपको कई कॉन्टैस्ट दिखाई देंगे. इसमें आपको Amazon December Edition Spin and Win quiz सेलेक्ट करना है.

इसे प्ले करने के लिए आपको इसके बैनर पर क्लिक करके Spin Now ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको स्पिनिंग व्हील मिलेगा जो डिसाइड करेगा आपको इनाम में क्या मिलेगा. लकी विनर को इसके बारे में बता दिया जाएगा.