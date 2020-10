Google का स्मार्ट स्पीकर Nest Audio भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Google ने भारत में अपने स्मार्ट स्पीकर Nest Audio की कीमतों का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ Pixel 4a की भारतीय कीमतें भी आ चुकी हैं.

ग़ौरतलब है कि इससे पहले तक Google भारत में अपने स्मार्ट स्पीकर्स Google Home के नाम से लॉन्च करता आया है. कंपनी ने दावा किया है कि Nest Audio पुराने Google Home के मुकाबले 75% लाउड होगा.

Google Nest की क़ीमत 7,999 रुपये रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफ़र प्राइस के तहत इसे 6,999 रुपये में ख़रीद सकेंगे. सेल की शुरुआत Flipkart Big Billion Days के साथ होगी जो 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है.

Nest Audio की खासियतों की बात करें तो इसमें 19mm का ट्वीटर और 75mm मिड वूफर दिया गया है. कंपनी के मताबिक Nest Audio गूगल होम के मुकाबिक 50 ज्यादा बेस देता है.

डिज़ाइन की बात करें तो Google Home के मुकाबले Nest Audio में काफी बदलाव मिलेगा. इसमें 3 फार फील्ड माइक्रोफोन्स दिए गए हैं. इसमें माइक्रोफोन म्यूट करे के लिए स्विच भी है जिसे आप म्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं.

प्रोइवेसी फ़्रंट पर गूगल ने कहा है कि Nest Audio से आप Ok Google Delete what I just said कह कर हिस्ट्री डिलिट कर सकते हैं. कमांड दे कर माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

Nest Audio को दूसरे स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. गूगल के इस स्मार्ट स्पीकर में गाना, यूट्यूब म्यूजिक, जियो सावन और स्पॉटिफाई का सपोर्ट दिया गया है.