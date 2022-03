Google Chrome यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की ये चेतावनी

पिछले हफ्ते IT मिनिस्टरी के के Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने देशभर के Mozilla Firefox यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी. अब CERT-In ने Google Chrome यूजर्स के लिए भी चेतावनी जारी की है.

CERT-In ने कहा है कि जिन यूजर्स का क्रोम वर्जन 99.0.4844.74 से कम है उन्हे तुरंत इसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करने की जरूरत है. CERT-In ने क्रोम यूजर्स को कई खामी को लेकर चेतावनी दी है. इसमें बताया गया है कि इन खामी का फायदा हैकर्स उठा सकते हैं. ये चेतावनी क्रोम पीसी यूजर्स को दी गई है.

CERT-In के अनुसार इन खामी की वजह से रिमोट अटैकर्स आर्टिबिटरी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसके अलावा वो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन को बायपास भी कर सकते हैं. साइबर कम्युनिटी के अनुसार Blink Layout, Extensions, Safe Browsing, Splitscreen, ANGLE, New Tab Page, Browser UI और GPU में हीप बफर ओवरफ्लो की वजह से ये खामियां मौजूद हैं.

CERT-In ने कहा है कि इन खामियों की वजह से अटैकर्स टारगेटेड सिस्टम को आसानी से निशाना बना सकते हैं. हालांकि, गूगल क्रोम की ओर इन खामियां पर डिटेल्स में नहीं बताया गया है. Google Chrome को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे ओपन करें

इसके बाद स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद More वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको Help के ऑप्शन पर जाना होगा और About Chrome पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपडेट गूगल क्रोम पर क्लिक करना होगा.

यहां ध्यान देने वाली बता है कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है को इसका मतलब आप पहले से लेटेस्ट वर्जन पर मौजूद है. आखिरी में आपको Relaunch ऑप्शन पर क्लिक करना है. ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो जाएगा.