सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने से लेकर वर्कआउट तक, सुंदर पिचाई ऐसे बिताते हैं अपना पूरा दिन

Google को अभी सुदंर पिचाई मैनेज कर रहे हैं. इतना ही नहीं वो गूगल के साथ Alphabet के भी CEO भी है. सुंदर पिचाई ने ब्रेकफास्ट रूटीन को शेयर किया है. उनका मानना है ब्रेकफास्ट ही उन्हें दिन शुरूआत करने की एनर्जी देता है.

ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे जरूरी खाना माना गया है. इसको इनजेस्ट करने के बाद वर्कलोड और एक्टिविटी की शुरूआत होती है. इसको लेकर कई एक्सपर्ट पहले भी बता चुके हैं और गाइडलाइन रिलीज कर चुके हैं.

उनपर गूगल और Alphabet को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है. उनका मानना है कि सुबह की शुरूआत अगर अच्छी हो तो दिन अच्छा गुजरता है.

सुंदर पिचाई के अनुसार वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है लेकिन वो ब्रेकफास्ट सुबह 6:30 या 7:00 बजे तक कर लेते हैं. उनके दिन की शुरूआत अखबार पढ़ने से होती है. वो The Wall Street Journal अखबार की हार्ड कॉपी को पढ़ते हैं और The New York Times को डिजिटली पढ़ते हैं. इसी दौरान वो ब्रेकफास्ट भी करते हैं.

इसमें वो टोस्ट और एग्स के साथ चाय पीते हैं. अंडे को ज्यादातर वो ऑमलेट स्टाइल में खाना पसंद करते हैं.

सुंदर पिचाई का ड्रेसिंग स्टाइल काफी सिपल है. वो वर्कप्लेस और ऑफिस में भी कैजुअल कपड़ों में नजर आते हैं. पिचाई को वॉक करना काफी पसंद है. इस वजह से ज्यादातर टाइम उन्हें ऑफिस में वॉक करते हुए देखा जा सकता है.

उनका मानना है कि वो चलते-चलते ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं. इस वजह से वो चलते-चलते सोचना और मीटिंग करना पसंद करते हैं. वो वेजीटेरियन है इस वजह से उनका लंच भी काफी सिंपल होता है. लंच में वो कोई स्पेसिफिक नहीं लेते हैं.

मीटिंग की वजह से अगर कभी उनको लंच खाने का टाइम नहीं मिल पाता है तो वो टोस्ट खाना पसंद करते हैं. शाम में वो अपनी फैमली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. शाम को ही वो कभी-कभार जिम भी जाते हैं. उनका मानना है कि हम सभी को हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए.

अपने फ्री टाइम में वो बुक पढ़ना पसंद करते हैं. इस फ्री टाइम के लिए वो जल्दी घर पहुंचते हैं. ऑफिस के काम और प्रोटोटाइप्स को वो कभी घर नहीं ले जाते हैं. उनके घर में 20 से 30 फोन्स हैं. जिन्हें वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं.

घर में वो क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं. इसके अलावा उन्हें फुटबॉल देखना भी पसंद है. रात में डिनर करने बाद और अपने दोनों बच्चों को सुलाने के बाद वो सोते हैं.

सुंदर पिचाई का जन्म भारत में हुआ था. उन्होंने Stanford University से पढ़ाई की है. वो गूगल और Alphabet के लिए काफी टाइम से काम कर रहे हैं. गूगल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार पिचाई कंपनी के लिए नई कटिंग-एज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.