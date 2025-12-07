scorecardresearch
 
AI ने बचाई जान! पहले डॉक्टर ने गैस का दर्द बताकर भेज दिया था घर, फिर सभी रह गए हैरान

Elon Musk Grok AI की मदद से एक शख्स की जान बचाई गई है. 49 साल के शख्स ने बताया है कि उनको तेज पेट दर्द हो रहा था, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे. इसके बाद जब उन्होंने डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताया तो डॉक्टर ने गंभीरता ना दिखाते हुए उस दर्द को गैस का दर्द बताया और घर भेज दिया. असल में वह एपेंडिक्स सूजन का दर्द था, जिसके फटने का भी खतरा था. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

डॉक्टर ने सिर्फ गैस का दर्द बताकर घर भेज दिया था. (Photo: unsplash.com)
AI का यूज लगभग हर एक सेक्टर में पहुंच चुका है. अब AI ने एक शख्स की जान जाते-जाते बचा ली है. दरअसल, नया मामला Elon Musk की कंपनी xAI के Grok Chatbot का है. रेडिट पर एक शख्स का पोस्ट वायरल हो चुका है, जिसमें उसने बताया है कि AI ने उसकी जान बचा ली है. 

दरअसल, 49 साल के यूजर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया है कि शख्स को जब पेट दर्द हुआ तो वह डॉक्टर के पास पहुंचा. इसके बाद उसने अपने दर्द के बारे में बताया और फिर डॉक्टर ने उस दर्द को गैस का दर्द बताया और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया. 

Grok AI के साथ शेयर की परेशानी 

दवाइयां खाने के बाद भी शख्स को आराम नहीं मिला. इसके बाद उसने Grok AI को अपनी परेशानी के बारे में बताया. इसके बाद Grok AI ने जवाब दिया कि यह कोई नॉर्मल दर्द नहीं है. AI ने बताया है कि यह एपेंडिक्स में छेद या फटने की स्थिति हो सकती है,इसलिए तुरंत अस्पताल पहुंचे और CT स्कैन आदि कराओ. 

तुरंत अस्पताल पहुंचा शख्स और सीटी स्कैन करवाया 

इसके बाद शख्स अस्पताल पहुंचा और तुरंत बताया कि उनका दर्द और बढ़ गया है. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बताया कि प्लीज सीटी स्कैन करिये. इसके बाद सीटी स्कैन और पता चला कि एपेंडिक्स में सूजन है और वह फटने की स्थिति में पहुंच रहा था. फिर ऑपरेशन करके एपेंडिक्स को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया. 

डॉक्टर से बोलना पड़ा झूठ 

इसके बाद जब वह ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि उन्होंने Grok AI से इसके बारे में पूछा था. उन्होंने झूठ बोला और कहा कि उनकी बहन नर्स है और उसी ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी. 

हालांकि AI मेकर्स लोगों को सलाह देते हैं कि AI पावर्ड चैटबॉट अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वह किसी डॉक्टर की जगह ले सकें. कई लोग AI ChatBot से दवा, रिलेशनशिप एडवाइज आदि लेते हैं. ChatGPT मेकर OpenAI के सीईओ पहले ही लोगों को मना कर चुके हैं कि बतौर chatGPT को बतौर डॉक्टर ट्रीट करना गलत है और खतरनाक साबित हो सकता है. 

