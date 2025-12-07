AI ने बचाई जान! पहले डॉक्टर ने गैस का दर्द बताकर भेज दिया था घर, फिर सभी रह गए हैरान

AI का यूज लगभग हर एक सेक्टर में पहुंच चुका है. अब AI ने एक शख्स की जान जाते-जाते बचा ली है. दरअसल, नया मामला Elon Musk की कंपनी xAI के Grok Chatbot का है. रेडिट पर एक शख्स का पोस्ट वायरल हो चुका है, जिसमें उसने बताया है कि AI ने उसकी जान बचा ली है.

और पढ़ें

दरअसल, 49 साल के यूजर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया है कि शख्स को जब पेट दर्द हुआ तो वह डॉक्टर के पास पहुंचा. इसके बाद उसने अपने दर्द के बारे में बताया और फिर डॉक्टर ने उस दर्द को गैस का दर्द बताया और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया.

Grok AI के साथ शेयर की परेशानी

दवाइयां खाने के बाद भी शख्स को आराम नहीं मिला. इसके बाद उसने Grok AI को अपनी परेशानी के बारे में बताया. इसके बाद Grok AI ने जवाब दिया कि यह कोई नॉर्मल दर्द नहीं है. AI ने बताया है कि यह एपेंडिक्स में छेद या फटने की स्थिति हो सकती है,इसलिए तुरंत अस्पताल पहुंचे और CT स्कैन आदि कराओ.

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Advertisement

तुरंत अस्पताल पहुंचा शख्स और सीटी स्कैन करवाया

इसके बाद शख्स अस्पताल पहुंचा और तुरंत बताया कि उनका दर्द और बढ़ गया है. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बताया कि प्लीज सीटी स्कैन करिये. इसके बाद सीटी स्कैन और पता चला कि एपेंडिक्स में सूजन है और वह फटने की स्थिति में पहुंच रहा था. फिर ऑपरेशन करके एपेंडिक्स को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया.

डॉक्टर से बोलना पड़ा झूठ

इसके बाद जब वह ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि उन्होंने Grok AI से इसके बारे में पूछा था. उन्होंने झूठ बोला और कहा कि उनकी बहन नर्स है और उसी ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी.

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

हालांकि AI मेकर्स लोगों को सलाह देते हैं कि AI पावर्ड चैटबॉट अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वह किसी डॉक्टर की जगह ले सकें. कई लोग AI ChatBot से दवा, रिलेशनशिप एडवाइज आदि लेते हैं. ChatGPT मेकर OpenAI के सीईओ पहले ही लोगों को मना कर चुके हैं कि बतौर chatGPT को बतौर डॉक्टर ट्रीट करना गलत है और खतरनाक साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----