Dyson का सबसे सस्ता एयर प्युरिफायर, जानिए फीचर्स और कीमत

Dyson ने भारतीय मार्केट में एक नया एयर प्यूरीफायर लॉन्च कर दिया है. चूंकि डायसन के एयर प्यूरिफायर काफी महंगे होते हैं, इसलिए इसे कंपनी का सबसे सस्ता एयर प्यूरीफायर कह सकते हैं.

Dyson HushJet Purifier कंपनी के दूसरे ट्रेडिशनल एयर प्यूरीफायर के मुकाबले डिजाइन में काफी अलग है. इसके साथ कंपनी ने एक रीडिजाइन्ड एयरफ्लो सिस्टम शोकेस किया है. कंपनी का दावा है कि ये काफी इफेक्टिव है और पूरे कमरे की हवा साफ कर सकता है.

डिजाइन और नया एयरफ्लो

HushJet में Dyson के ट्रेडिशनल ओपन लूप डिज़ाइन की जगह कॉम्पैक्ट सिलिंड्रिकल बॉडी और ऊपर की तरफ स्टार‑शेप नोजल दिया गया है, जो हवा को एक फोकस्ड जेट की तरह प्रोजेक्ट करता है. यह नोजल आसपास की हवा को खींच कर हेयर ड्रायर के कन्सेंट्रेटर जैसा हाई‑प्रेशर जेट बनाता है, जिससे हवा दूर तक जाकर पूरे कमरे में तेजी से फैलती है.

Dyson का दावा है कि नया नोजल टर्बुलेंस कम करके एयरफ्लो को स्मूद बनाता है, जिससे पंखे जैसी हवा महसूस होती है लेकिन हवा का हिलना‑डुलना और शोर दोनों कम हो जाते हैं. यही वजह है कि यह बेडरूम या स्टूडियो जैसी जगहों के लिए खासतौर पर पोजिशन किया जा रहा है, जहां शांत ऑपरेशन प्रायोरिटी होता है.

फिल्ट्रेशन और परफॉर्मेंस

HushJet Purifier Compact में नया इलेक्ट्रोस्टैटिक HEPA‑टाइप फिल्टर लगा है, जो 0.3 माइक्रोन जितने छोटे पार्टिकल्स का 99.97% तक कैप्चर करने का दावा करता है. इसके साथ ऐक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी है, जो कुकिंग, स्मोक और पालतू जानवरों से आने वाली बदबू और गैसों को कम करने के लिए बनाया गया है.

डिवाइस की CADR रेटिंग 250 m³/h है और इसे 1076 sq ft तक के रूम एरिया के लिए रेट किया गया है, यानी सामान्य भारतीय फ्लैट के बड़े लिविंग रूम/बेडरूम तक को कवर कर सकता है. Dyson यह भी कहता है कि फिल्टर पूरी तरह सील्ड सिस्टम में लगा है, ताकि अंदर फंसे पार्टिकल्स वापस कमरे में लीक न हों.

कंपनी के मुताबिक HushJet का नोजल हेयर ड्रायर के कन्सेंट्रेटर की तरह काम करता है: हाई‑स्पीड जेट एक नैरो ओपनिंग से निकलता है, जिससे एयर की वेलोसिटी बढ़ती है और दूर तक प्रोजेक्ट हो पाती है. इस डिजाइन के चलते यह पारंपरिक टॉप‑टू‑बॉटम लूप Dyson प्यूरीफायर के मुकाबले ज्यादा डायरेक्टेड लेकिन फिर भी रूम‑वाइड सर्कुलेशन देने की कोशिश करता है.

नॉइज़ के मामले में डिवाइस स्लीप मोड में 24 dB तक शांत रह सकता है, जो लाइब्रेरी या हल्की फुसफुसाहट के बराबर माना जाता है. अगर फोकस नाइट‑टाइम यूज़ और बेडसाइड प्लेसमेंट पर है तो यही इसकी सबसे बड़ी USP बनती है.

स्मार्ट फीचर्स और कीमत

HushJet Purifier Compact में इनबिल्ट सेंसर हैं जो PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धूल, फफूंदी के कण और पेट डैंडर जैसे इंडोर पॉल्यूटेंट पर नज़र रखते हैं और Auto मोड में फैन स्पीड खुद एडजस्ट कर देते हैं. डिवाइस पर ही LCD डिस्प्ले दिया गया है और यह MyDyson ऐप, Amazon Alexa और Google Assistant के जरिए रियल‑टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और वॉयस कंट्रोल सपोर्ट करता है.

भारत में Dyson HushJet Purifier Compact की कीमत 29,900 रुपये है, और यह Black और Teal दो कलर ऑप्शन में Dyson की वेबसाइट और ऑफलाइन Dyson स्टोर्स पर उपलब्ध है. कंपनी इस मॉडल को अपने प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री‑लेवल ऑप्शन की तरह पोजिशन कर रही है.

