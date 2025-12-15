ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदा 5 ग्राम Gold Coin, डिलिवरी में निकला 1 रुपये का सिक्का, वीडियो हुआ वायरल

ऑनलाइन शॉपिंग में सामान बदलने या फिर नकली सामान डिलिवरी की बहुत सी घटनाओं को सुना या फिर पढ़ा होगा. आज आपको एक नया मामला बताने जा रहे हैं. दरअसल, यह मामला 5 ग्राम के गोल्ड कॉइन के बारे में है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

दरअसल, मामला इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दावा किया है कि उसने स्विगी इंस्टामार्ट की मदद से एक 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन ऑर्डर किया और जब उनके घर पर डिलिवरी हुई और बॉक्स को ओपन किया तो वहां 1 रुपये का सिक्का मिला है.

इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके दी है. पोस्ट में बताया है कि उनका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और उनके रुपये भी उनको वापस कर चुके हैं.

पोस्ट में बताया कि उन्होंने सोने के सिक्के की डिलिवरी का उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है, जिसको पोस्ट भी किया है. सावधानी के लिए आप भी अपने डिलिवरी पार्सल को डिलिवरी पार्टनर के सामने ही ओपन करें और उसका वीडियो बनाएं.

Just got a 1 rupee coin instead of 5g Gold Coin from @SwiggyInstamart . While the order has been cancelled, and I have got my money back, the delivery partner was ready to cry.



The whole opening was captured on a video. I hope they are fair with the partner.



Please be careful… pic.twitter.com/iYYHtvsy0k — Ankit Dewan (@ankitdewan) December 9, 2025

ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी से ऐसे बचें

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बहुत से लोगों को गलत डिलिवरी का सामना करना पड़ता है. इसके लिए जरूरी है कि ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद जब भी वह सामान ऑर्डर होता है तो उसका बॉक्स देख लें.

अगर डिलिवरी बॉक्स या पार्सल बॉक्स डैमेज है या फिर उसके ऊपर गलत टाइप का टेप लगाया है तो वह बीच में कहीं टेम्पर्ड किया गया है.

डिलिवरी मिलने के बाद शख्स पार्सल को डिलिवरी बॉय के सामने ओपन करें. बॉक्स ओपन करने का पूरा वीडियो तैयार करें. अगर कोई गड़बड़ सामान है तो उसे तुरंत रिटर्न करें और उस वीडियो को भी शेयर करें.

वीडिया को सबूत होने पर कस्टमर्स आसानी से रिफंड को हासिल कर सकते हैं. साथ ही जरूरत पड़ने पर वे कंज्यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं.

