ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदा 5 ग्राम Gold Coin, डिलिवरी में निकला 1 रुपये का सिक्का, वीडियो हुआ वायरल

ऑनलाइन शॉपिंग में सामान बदलने या फिर नकली सामान डिलिवरी की बहुत सी घटनाओं को सुना या फिर पढ़ा होगा. आज आपको एक नया मामला बताने जा रहे हैं. दरअसल, यह मामला 5 ग्राम के गोल्ड कॉइन के बारे में है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
दरअसल, मामला इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दावा किया है कि उसने स्विगी इंस्टामार्ट की मदद से एक 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन ऑर्डर किया और जब उनके घर पर डिलिवरी हुई और बॉक्स को ओपन किया तो वहां 1 रुपये का सिक्का मिला है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट
इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके दी है. पोस्ट में बताया है कि उनका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और उनके रुपये भी उनको वापस कर चुके हैं.
ये पोस्ट आया सामने देखें वीडियो
पोस्ट में बताया कि उन्होंने सोने के सिक्के की डिलिवरी का उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है, जिसको पोस्ट भी किया है. सावधानी के लिए आप भी अपने डिलिवरी पार्सल को डिलिवरी पार्टनर के सामने ही ओपन करें और उसका वीडियो बनाएं.
ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी से ऐसे बचें
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बहुत से लोगों को गलत डिलिवरी का सामना करना पड़ता है. इसके लिए जरूरी है कि ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद जब भी वह सामान ऑर्डर होता है तो उसका बॉक्स देख लें.
अगर डिलिवरी बॉक्स या पार्सल बॉक्स डैमेज है या फिर उसके ऊपर गलत टाइप का टेप लगाया है तो वह बीच में कहीं टेम्पर्ड किया गया है.
डिलिवरी मिलने के बाद शख्स पार्सल को डिलिवरी बॉय के सामने ओपन करें. बॉक्स ओपन करने का पूरा वीडियो तैयार करें. अगर कोई गड़बड़ सामान है तो उसे तुरंत रिटर्न करें और उस वीडियो को भी शेयर करें.
वीडिया को सबूत होने पर कस्टमर्स आसानी से रिफंड को हासिल कर सकते हैं. साथ ही जरूरत पड़ने पर वे कंज्यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं.