COWIN और Aarogya Setu ऐप डाउन, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं

कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 1 मई से 18 साल और इससे ऊपर के लोग योग्य हैं. आज से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है. लेकिन Cowin और Aarogya Setu ऐप लगातार क्रैश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं.

गौरतलब है कि Cowin और Aarogya Setu ऐप के अलावा Cowin पोर्टल से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. लेकिन Cowin पोर्टल भी रह-रह कर क्रैश कर रहा है.

क्यों क्रैश कर रहे हैं ऐप्स और वेबसाइट - सिंपल है, सर्वर पर लोड ज्यादा है और सर्वर पावरफुल नहीं हैं. इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जानी चाहिए थी जो होता हुआ नहीं दिख रहा है. लोग वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हैं.

बहरहाल, इसी बीच कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है, लेकिन कई लोगों के पास OTP नहीं आ रहे हैं. आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर पर OTP भेजा जाता है. बिना OTP के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पता है.

सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर Cowinregistration के साथ Cowindown हैशटैग भी चल रहे हैं. Cowin की वेबसाइट ऐक्सेस हो रही है, फिर भी कई लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में दिक्कते आ रही हैं. कुछ यूजर्स को ये भी मैसेज मिल रहा है कि अभी सिर्फ 45 साल या इससे ऊपर के लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर खूब मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ट्विटर पर IRCTC भी ट्रेंड कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में IRCTC वेबसाइट भी खूब क्रैश होती रही है.