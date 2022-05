Bill Gates iPhone नहीं बल्कि इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन का करते हैं यूज, जानकार हो जाएंगे हैरान

लोगों को ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि फेमस पर्सनलिटी कौन सा फोन यूज करते हैं. मोदी से लेकर मस्क तक के फोन मॉडल के बारे में लोग जानना चाहते हैं. यहां पर आपको Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

आपको जानकार हैरानी होगी कि बिल गेट्स Microsoft का फोन यूज नहीं करते हैं. वो आईफोन भी यूज नहीं करते हैं. दरअसल, गेट्स एक फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज करते हैं. इस फोन का नाम Samsung Galaxy Z Fold 3 है.

9to5Google की एक रिपोर्ट के अनुसार, Reddit पर Ask Me Anything सेशन के दौरान गेट्स ने बताया कि वो Samsung Galaxy Z Fold 3 यूज करते हैं. उन्होंने कहा कि इस स्क्रीन की वजह से एक अच्छे फोन और पोर्टेबल पीसी को यूज कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- CM योगी आदित्यनाथ इस कंपनी का मोबाइल करते हैं यूज, इतनी है कीमत

बिल गेट्स ने एक कमेंट में इसकी जानकारी दी. सैमसंग फोन यूज करने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि विंडोज और सैमसंग के बीच पार्टनरशिप है. पहले गेट्स ने बताया था कि वो ऐपल आईफोन की जगह एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं. इस बार उन्होंने स्पेसिफिक मॉडल की भी जानकारी दे दी.

Samsung Galaxy Z Fold 3 की कीमत

Samsung Galaxy Z Fold 3 के बेस वैरिएंट को भारत में 1,49,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. इसमें 12GB रैम के साथ 256GB की मेमोरी दी गई है. इसके दूसरे वर्जन में 512GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है. इसकी कीमत 1,57,999 रुपये है.

इस फोन को फैंटम ब्लैक और फैंटम ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इस फोन में 6.2-इंच HD+ AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है. अनफोल्ड होने पर इसका डिस्प्ले 7.6-इंच का है. इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है.