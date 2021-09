14 सितंबर को लॉन्च होगा iPhone 13, ऐपल ने किया इवेंट डेट का ऐलान

अमेरिकी टेक कंपनी ऐपल 14 सितंबर को इवेंट आयोजित कर रही है. ये डिजिटल इवेंट होगा और इस दौरान कंपनी iPhone 13 सीरीज पेश करेगी. इस बार चार नए आईफोन देखने को मिलेंगे.

ऐपल ने मीडिया इन्वाइट्स भेजने शुरू कर दिए हैं. इस इन्वाइट में California Streaming लिखा है. कंपनी इसे ऐपल पार्क से लाइव टेलीकास्ट करेगी जिसे कंपनी की वेसाइट पर देखा जा सकेगा.

ऐपल के इस इवेंट में iPhone 13 सीरीज सहित Apple Watch Series 7 भी लॉन्च किया जाएगा. क्योंकि कंपनी आईफोन के साथ ही ऐपल वॉच भी लॉन्च करती है.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd