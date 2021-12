सावधान! इन Android ऐप्स में पाया गया मैलवेयर, बैंक अकाउंट खाली होने का खतरा

अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. एक बार फिर से एंड्रॉयड ऐप्स में मैलवेयर पाया गया है. ये बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर है जो यूजर्स के बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है.

रिसर्चर के अनुसार 3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किए गए ऐप्स में बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर मौजूद है. इन ऐप्स ने गूगल प्ले स्टोर सिक्योरिटी को बायपास कर दिया. ये मैलवेयर यूजर के बैंक अकाउंट और पासवर्ड डिटेल्स को हैकर्स तक पहुंचा देता है.

ThreatFabric के रिसर्चर ने बताया कि कॉमन ऐप जैसे QR कोड रीडर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिटनेस मॉनिटर, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमेशा सही नहीं होते हैं. हैकर्स इन ऐप्स का यूज करके उसे हार्मफुल बना देते हैं.

एडवरटाइजमेंट की वजह से इन ऐप्स को यूजर्स डाउनलोड कर लेते हैं. इससे मैलवेयर ऐप के जरिए यूजर्स के डिवाइस तक पहुंच जाता है. ऐसे कुछ ऐप्स की लिस्ट यहां पर बता रहे हैं.

Two Factor Authenticator

Protection Guard

QR CreatorScanner

Master Scanner Live

QR Scanner 2021

PDF Document Scanner - Scan to PDF

PDF Document Scanner

QR Scanner

CryptoTracker

Gym and Fitness Trainer

इन ऐप्स को अगर आपने भी डाउनलोड कर रखा है तो तुरंत अपने फोन से इन्हें डिलीट कर दें. डिलीट करने के बाद अपने नेट बैंकिंग डिटेल्स जैसे पासवर्ड को जरूर बदल लें.

सबसे ज्यादा कॉमन मैलवेयर Anatsa है. इसको लेकर रिसर्चर बताते हैं कि इसे 3 लाख से ज्यादा बार एंड्रॉयड यूजर्स ने डाउनलोड किया है. इसे बैंकिंग ट्रोजन भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का यूजरनेम और पासवर्ड चुरा लेता है. इतना ही नहीं ये फोन की स्क्रीन को भी कैप्चर कर लेता है.

ThreatFabric ने दावा किया कि उसने Google को इन मैलेशियस ऐप्स के बारे में बता दिया है. इनमें से कई ऐप्स को रिमूव कर दिया गया है और कुछ ऐप्स अभी रिव्यू में है. रिसर्चर ने सभी इंफैक्टेड को अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिस्ट किया है.