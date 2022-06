जल्दी करें! आज का Amazon Quiz हुआ लाइव, ऐप में छोटा सा काम करके बंपर इनाम जीतने का मौका

Amazon काफी पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट है. ये कस्टमर को क्विज के जरिए इनाम जीतने का मौका भी देता रहता है. आज Amazon अपने यूजर्स को 5000 रुपये जीतने का चांस दे रहा है. ये इनाम Amazon Quiz जीतने वाले को दिया जाएगा.

इसके लिए आपको आज यानी 22 जून 2022 के Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप 5 हजार रुपये जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में ऐमेजॉन ऐप का होना जरूरी है.

यहां पर आपको इस क्विज को जीतने का पूरा तरीका बता रहे हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. फिर आपको फन सेक्शन में जाना होगा.

फन सेक्शन में जाने बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आप 5 सवालों के सही जवाब देकर क्विज जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. अगर आप क्विज जीतते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. The rap group founded by Oleh Psiuk that won the 2022 Eurovision Song Contest are from which country?

जवाब- Ukraine

2. Which team beat New Zealand in a playoff game, to seal the last spot for the 2022 FIFA World Cup?

जवाब- Costa Rica

3. In news for introducing several reforms, Mohammed bin Salman is the crown prince of which country?

जवाब- Saudi Arabia

4. This famous bridge is located in which city?

जवाब- New York

5. In which country is this famous Buddhist monastery located in?

जवाब- Thailand