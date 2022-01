App Quiz: Amazon आपको दे रहा है 10 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon पर हर रोज ऐप क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप Amazon Pay में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 19 जनवरी को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐसे खेलें क्विज

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 20 जनवरी को बताया जाएगा. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. Elon Musk recently tweeted, "Avenge the dinosaurs!" referring to a NASA mission targeted to impact which asteroid in 2022?--इसका जवाब है Dimorphos.

बाकी के सवाल और उसके जवाब



2. Which 2021 Bollywood film is an adaptation of the South Korean thriller 'The Terror Live'?-- Dhamaka

3. Which among these corporate groups in India is known as "the salt-to-software conglomerate"?-- Tata

4. Which of these is the national animal of this country?-- The Federal Eagle

और आज का आखिरी सवाल

5. What is this season called where the dead leaves are shed?-- Autumn