Amazon App Quiz: आज इन आसान सवालों के सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं 5,000 रुपये

आप अपने Amazon Pay बैलेंस में 5,000 रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. इसमें आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे. सही जवाब देने के बाद अगर आप लकी रहते हैं तो आपको ये इनाम दिया जाएगा. आपको बता दें कि Amazon पर डेली ऐप क्विज होता है.

इसमें सही जवाब देने वाले लकी कांटेस्टेंट को Amazon Pay बैलेंस में प्राइज दिया जाता है. आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे. Amazon app quiz के सवाल जेनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

Amazon quiz सिर्फ ऐप ओनली क्विज है. इस वजह से क्विज में भाग लेने के लिए आपके पास इसका ऐप होना चाहिए. आप ऐपल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से Amazon मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप को फोन में डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद इसके फन जोन सेक्शन में जाएं और डेली क्विज में हिस्सा लें.

क्विज डेली 12 am से शुरू होकर पूरे दिन वैलिड रहता है. इसमें एक विनर होते हैं जिन्हें लकी ड्रॉ के जरिए सेलेक्ट किया जाता है. आज क्विज के विनर के बारे में 10 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा. यहां पर आपको आज यानी 9 दिसंबर के Amazon app daily quiz के सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल है:-

Which person in the news was the voice for the character of Simba, in the Hindi dubbing of Disney's 'The Lion King' (2019)? इसका सही जवाब Aryan Khan है.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

Biological E- a company that is receiving $50 million funding from US International Development Finance Corporation is based in which city?---Hyderabad

Among the 11 sportspeople who have been recommended for the Dhyan Chand Khel Ratna 2021, there are how many Paralympians?---5

This is the Sheikh Zayed Grand Mosque Center located in which city?---Abu Dhabi

और आज का आखिरी सवाल

This is a famous site located in Amman, Jordan. It is called the Temple of _________ . Fill in the blanks---Hercules