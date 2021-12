App Quiz: Amazon दे रहा है इनाम जीतने का मौका, देना होगा इन सवालों के सही जवाब

Amazon आपको हर रोज इनाम जीतने का मौका देता है. इसके लिए Amazon ऐप रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. आज यानी 21 दिसंबर को सभी सवाल के सही जवाब इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जेनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 22 दिसंबर को बताया जाएगा. आज लकी विनर बनने पर आप 1,000 रुपये Amazon Pay बैलेंस में जीत सकते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. What is the newly set-up consortium for governance of infectious diseases in India?--इसका जवाब है One Health.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. As of October 2021, who is the leading wicket taker in T20 Internationals?--Shakib Al Hasan

3. Who won the Turkish F1 Grand Prix 2021?--Valtteri Bottas

4. This is the inspiration behind the logo of a famous management institute in which city--Ahmedabad

और आज का आखिरी सवाल

5. The owner of this hammer is a character from which mythology?--Norse.