Amazon ऐप पर करना होगा ये छोटा सा काम, मिल सकता है 30 हजार रुपये का इनाम

Amazon अपने App Quiz के जरिए यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देता है. इसके लिए यूजर्स को पांच सवालों के जवाब देने होते हैं. आज अगर आप इन सवालों के सही जवाब देंगे तो आपको 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

Amazon App Quiz में आज यानी 8 फरवरी को भी पांच सवाल पूछे गए हैं. आपको इन सवालों के सही जवाब देने होंगे. आज के लकी विनर को इनाम के तौर पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे. ये इनाम यूजर के Amazon पे बैलेंस में दिया जाता है.

Amazon App Quiz खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड या आईफोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं.

फन जोन में आपको डेली ऐप क्विज के सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं जिसे देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. विजेता की घोषणा कल यानी 9 नवंबर को की जाएगी.

सवाल 1. The UN observes 25th November as the International Day for Elimination of Violence against whom?

जवाब- Women

सवाल 2. Which Kpop group which trended worldwide with their single 'Next Level' recently launched their new song 'Savage' ?

जवाब- Aespa

सवाल 3. David Wiese who played a key role in Namibia's qualification for the Super 12 of the T20 World Cup 2021, earlier played for which country?

जवाब- South Africa

सवाल 4. This is a famous fountain in which city?

जवाब- Rome

सवाल 5. This is a view of which city in South Asia?

जवाब- Colombo