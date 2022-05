Amazon Quiz हुआ लाइव, 40 हजार रुपये जीतने का मौका, ऐप में करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon आज यानी 29 मई 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 40 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

आपको बता दें कि इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Nodirbek Abdusattorov, the youngest ever World Rapid Chess champion, is from which country?

जवाब- Uzbekistan

2. Over 6 lakhs of which assault rifle will be manufactured by the joint venture, Indo-Russian Rifles Private Ltd?

जवाब- AK-203

3. Which state is the largest producer of Kiwi in India accounting for 56%?

जवाब- Arunachal Pradesh

4. These are the astronauts who went aboard which famous mission?

जवाब- Apollo-11

5. Name this fish that is known to launch itself out of the water like a torpedo, and knock fishermen off their boats.

जवाब- Arapaima