जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे 25 हजार रुपये जीतने का मौका

Amazon आज आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon के जरिए आप आज यानी 25 मई 2022 को 25 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. PVR Ltd launched its movie non-fungible token (NFT) ahead of the release of which of these movies?

जवाब- RRR

2. In 2022, who became the first cricketer to score a triple century on debut in a first-class match?

जवाब- Sakibul Gani

3. Which Indian company joined the SEA-ME-WE-6 undersea cable consortium?

जवाब- Airtel

4. What did this company used to initially manufacture?

जवाब- Plane Engines

5. The flag of which country has been shown in this visual?

जवाब- Romania