Amazon आज आपको दे रहा है 40 हजार रुपये जीतने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon आज आपको 40 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. आज यानी 19 अप्रैल 2022 को Amazon Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं.

पांचों सवालों के सही जवाब देने पर आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. जीतने वाले को Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon डेली क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपके मोबाइल में ऐमेजॉन ऐप होना चाहिए. इसके बाद ही आप इस क्विज को खेल सकते हैं. ऐमेजॉन ऐप में डेली क्विज खेलने के लिए आपको फन सेक्शन में जाना होगा. इसके लिए आप ऐप में सर्च भी कर सकते हैं.

फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्निज के सेक्शन में जाना होगा. डेली क्विज सेक्शन में आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. आपको यहां पर आज के सभी सवाल और उसके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Who won the women's singles title at the recently concluded All England Badminton Championships?

जवाब- Akane Yamaguchi

2. The movie 'Attack' shows which Bollywood actor playing the role of a 'super soldier'?

जवाब- John Abraham

3. Which platform recently bagged the rights to be the exclusive ticketing partner for IPL 2022?

जवाब- BookMyShow

4. Where is this company headquartered?

जवाब- Los Gatos

5. Name this animal

जवाब- Tapir