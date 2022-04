Amazon दे रहा आपको 10 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, घर बैठे करें ये काम

Amazon पर Daily Quiz होता है. इसके जरिए कंपनी इनाम देती है. Amazon Daily Quiz के जरिए आप आज 10,000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको आज यानी 17 अप्रैल 2022 को Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. ऐमेजॉन पर हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं. इनका सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

Daily Quiz खेलने के लिए आपके पास Amazon का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद आपको Amazon के फन सेक्शन में जाना होगा.

Amazon फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप ऐप के सर्च बार में भी सर्च कर ओपन कर सकते हैं. इसके बाद आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. सभी सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं.

1. Which of these cricketers reached 7000 runs in Test cricket during the Test match between Pakistan and Australia at Lahore in 2022?

जवाब- Azhar Ali

2. Who among these is the director of the recent movie starring Prabhas titled 'Radhe Shyam'?

जवाब- Radha Krishna Kumar

3. India recently achieved what goods export target for the first time?

जवाब- $400 billion

4. What famous bridge is this?

जवाब- Sydney Harbour Bridge

5. In which city of the Middle East is this ancient mosque located in?

जवाब- Jerusalem