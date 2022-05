Amazon दे रहा है आपको 10 हजार रुपये जीतने का सुनहरा मौका, घर बैठे करें ये काम

Amazon से आज आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. आज यानी 11 मई 2022 को Amazon Quiz के जरिए 10,000 रुपये जा सकता है. इसके लिए आपको Amazon Quiz में भाग लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है.

Amazon Daily Quiz में हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. इसमें जीतने वाले के Amazon Pay Balance में ये इनाम दिया जाता है. ऐमेजॉन क्विज का विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. Amazon Daily Quiz खेलने के लिए आपको अपने मोबाइल में ऐमेजॉन का ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐमेजॉन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन करके इसमें लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आपको ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा.

यहां पर आपको पांच सवालों के बारे में बता रहे हैं. जिनके जवाब देकर आप Amazon Daily Quiz जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.



1. Who recently won the Best Actress Oscar for the movie 'The Eyes of Tammy Faye'?

जवाब- Jessica Chastain

2. The aboriginal flag of which country was designed in 1971 by Harold Thomas?

जवाब- Australia

3. Which country successfully tested its Hwasong-12 missiles in 2022?

जवाब- North Korea

4. Who invented the chocolate chip flavour of this food item?

जवाब- Ruth Wakefield

5. Which country is the largest producer of this dairy product?

जवाब- India