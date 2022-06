दुनिया छोड़ चुके दोस्तों और रिश्तेदारों की आवाज में आपसे बात करेगा Amazon Alexa!

टेक्नोलॉजी हर दिन बेहतर हो रही है. इसके बेहतर होने के साथ नई संभवानों को भी पंख मिल रहे हैं. गूगल वॉयस असिस्टेंट और Alexa ऐसी ही कुछ संभावनाओं उदाहरण हैं, जो अब वास्तविकता में हमारे साथ हैं. कई साल पहले फिल्मों में इस तरह के AI का जिक्र देखने को मिलता था.

तब मेरे और आप जैसे बहुत से लोग सोचते थे कि क्या हमारी रीयल लाइफ में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी? अब यह टेक्नोलॉजी कई घरों में आम हो गई है. मगर जैसा की पहले ही बताया है टेक्नोलॉजी हर दिन बेहतर हो रही है.

ऐसा ही एक विकसित फीचर हमें ऐमेजॉन के Alexa में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है. इस फीचर की मदद से Alexa किसी मृत व्यक्ति की आवाज में आपसे बातें कर सकती है.

मरे हुए लोगों की आवाज में बात करेगी Alexa

किसी संगे संबंधी के गुजर जाने का गम सभी को होता है. कोई भी शख्स हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जेहन में जिंदा रहती हैं. ऐसा ही कुछ फीचर Alexa में भविष्य में देखने को मिल सकता है.

कंपनी की मानें तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों की 'यादों की जिंदा रखना है'. Amazon एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे Alexa किसी की आवाज की नकल कर सकेगी. इसकी जानकारी कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोहित प्रसाद ने दी है.

रोहित की मानें तो लोगों की याद को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वह इस फीचर पर काम कर रहे हैं. इससे किसी को खोने के दर्द को कम किया जा सकेगा.

कंपनी ने दिखाया फीचर का डेमो

उन्होंने इसका एक डेमो भी दिखाया है. रोहित ने एक वीडियो प्ले किया, जिसमें बच्चा Alexa से बोलता है कि 'क्या दादी मां The Wizard of OZ पढ़कर सुना सकती हैं'. Alexa इसका जवाब OK में देती है और बच्चे की दादी की आवाज में स्टोरी पढ़ने लगती है.

यह फीचर कब तक रिलीज होगा इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि, इस फीचर में कई सिक्योरिटी फ्लॉ भी हो सकते हैं. संभवतः कोई सेलिब्रिटी की आवाज का इस्तेमाल उनकी मर्जी के बिना कर सकता है.