Aarogya Setu ऐप किसने बनाया? CIC के नोटिस के बाद सरकार ने दिया जवाब

Aarogya Setu ऐप पहले भी विवादों में रहा है. अब एक फिर से इस ऐप को लेकर विवाद है. सवाल ये है कि Aarogya Setu ऐप को बनाया किसने?

रिपोर्ट्स आई कि मिनिस्ट्री ने ये RTI दाखिल होने के बावजूद ये जानकारी देने से इनकार किया कि Aarogya Setu ऐप को बनाया किसने है.

CIC ने शो कॉज नोटिस जारी किया और इसके बाद सरकार की तरफ़ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है. सरकार ने कहा है कि इस ऐप सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल कर तैयार किया है.

नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आती है. RTI से ये खुलासा हुआ की सरकार की इस एजेंसी के पास ये जानकारी नहीं है कि Aarogya Setu ऐप किसने बनाया.

नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस RTI के रिप्लाई में कहा था कि उसके पास जानकारी नहीं है. इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सरकारी एजेंसी है जो सरकार की वेबसाइट और ऐप्स बनाती है. आरोग्य सेतू ऐप के डेवेलपर के तौर पर NIC का ही नाम है.

RTI के रिप्लाई के बाद CIC ने नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC को शो कॉज नोटिस भी दिया.

सेंट्रल इन्फ़ॉर्मेशन कमीशन यानी CIC ने RTI दाखिल होने के बाद NIC से ये भी क्लियर करने को कहा कि अगर Aarogya Setu के डेवेलपर के तौर पर NIC है तो उनके पासे ये जानकारी क्यों नहीं है कि इस ऐप को किसने बनाया है.

शो कॉज नोटिस के बााद अब आरोग्य सेतू ऐप को लेकर सरकार का जवाब आ चुका है.

Clarification issued on Aarogya Setu App. Aarogya Setu App is a product of Government of India built in collaboration with the best of the minds of Industry & Academia. Worlds largest contact tracing App, appreciated by WHO also. #SetuMeraBodyguard #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/mbhQ4pTuZw