Nothing Phone हुआ टीज, जल्द हो सकता है लॉन्च, क्या OnePlus को देगा टक्कर?

Nothing के CEO Carl Pei जल्द ही अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं. Carl Pei का नाम आपने OnePlus के साथ सुना होगा. उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि Nothing जल्द ही अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. ब्रांड ने अपना पहला प्रोडक्ट TWS ईयरबड्स दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था.

कंपनी के CEO ने दिया हिंट

इसके कुछ वक्त बाद ही Carl Pei ने जानकारी दी थी कि ब्रांड ने Qualcomm के साथ पार्टनरशिप की है. हालांकि, इसके बाद से Nothing के स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी. अब Carl Pei ने ट्वीट कर इसका संकेत दिया है. उन्होंने टीज करते हुए लिखा कि Back to Android.

इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें बताया कि Android 12 अच्छा है. Nothing जल्द ही अपने स्मार्टफोन को लेकर कोई घोषणा कर सकता है. इस चर्चा में Android और Qualcomm के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी रिप्लाई किए गए हैं.

Carl Pei के ट्वीट पर Android के हैंडल से रिप्लाई किया गया है कि हमारे पास कार्ल को कैच करने के लिए बहुत कुछ है. इसके बाद Qualcomm ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें तीन हाथ जुड़े हुए हैं. इन सब को देखा जाए तो लगता है कि Nothing जल्द ही स्मार्टफोन की घोषणा कर सकता है.

जल्द लॉन्च होंगे कई प्रोडक्ट्स

बता दें कि इससे पहले Nothing India के VP और जनरल मैनेजर मनु शर्मा ने Nothing के फ्यूचर प्लान को लेकर कुछ बातें शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि यह स्टार्टअप जल्द ही 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स में भी Nothing फोन और दूसरे प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर की गई थी.

हालांकि, इन पर कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई. अगर कंपनी अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रांड किस प्राइस रेंज में एंट्री करेगा. कंपनी ने अपने पहले प्रोडक्ट के रूप में अफोर्डेबल TWS ईयरबड्स लॉन्च किया था.