MWC 2022: Nokia ने लॉन्च किए तीन सस्ते स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं दमदार फीचर्स

HMD Global ने MWC 2022 यानी Mobile World Congress में अपने अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने तीन स्मार्टफोन Nokia C21, Nokia C21 Plus और Nokia C2 2nd Edition लॉन्च किए हैं. ये तीनों ही स्मार्टफोन Android Go पर काम करते हैं. कंपनी ने इन डिवाइसेस को लो-एंड फोन ऑप्शन के तौर पर लॉन्च किया है.

ये स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं हुए हैं. तीनी फोन्स फिलहाल यूरोप में लॉन्च हुए हैं, लेकिन कंपनी इन्हें भारत में भी लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है कि ब्रांड इन डिवाइसेस को कब तक भारत में लॉन्च करेगी. HMD Global ने बताया कि Nokia C2 2nd Edition और Nokia C21 Plus अप्रैल में उपलब्ध होंगे, जबकि Nokia C21 की सेल मार्च के अंत में शुरू हो सकती है.

Nokia C21 Price और फीचर्स

Nokia ने इस फोन को यूरोप में 99 यूरो (लगभग 8,500 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया है. ब्रांड का लेटेस्ट फोन Android 11 (Go Edition) पर काम करता है, जो Android 11 का लो-वर्जन है. इस हैंडसेट में Google Apps के लाइट वर्जन मिलते हैं. इसमें आपको Google Go, Gmail Go, YouTube Go और Maps Go जैसे ऐप्स मिलते हैं.

स्मार्टफोन में 6.51-inch की HD+ LCD स्क्रीन मिलती है, जो नॉच के साथ आती है. फोन में 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. वहीं रियर साइड में आपको 8-मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है. डिवाइस octa-core Unisoc SC9863A प्रोसेसर पर काम करता है, जो 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है. स्टोरेज को आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं. इसमें 3000mAh की बैटरी दी गई है. फोन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है.

Nokia C21 Plus की डिटेल्स

Nokia C21 Plus की कीमत 119 यूरो (लगभग 10 हजार रुपये) है. Android 11 (Go Edition) पर बेस्ड इस फोन में 6.51-inch की HD+ स्क्रीन मिलती है. इस फोन में Unisoc SC9863A प्रोसेसर दिया गया है, जो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है.

स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं. इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. फोन में 13MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 4000mAh की बैटरी दी गई है.

Nokia C2 2nd Edition Price और फीचर

नोकिया का यह फोन सबसे कम कीमत वाला है. इसका प्राइस 79 यूरो (लगभग 6600 रुपये) है. इसमें 5.7-inch की FWVGA स्क्रीन मिलती है. हैंडसेट MediaTek प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 2GB RAM के साथ 32GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 5MP का रियर और 2-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 2400mAh की बैटरी दी गई है.