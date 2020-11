Instagram में आ रहा है एनिमेटेड टेक्स्ट रिएक्शन फ़ीचर, जानें इसके बारे में

Facebook ने अपने Instagram ऐप में पिछले कुछ समय से लगातार कई बड़े बदलाव किए हैं. इंस्टाग्राम में कई नए फ़ीचर्स मिले हैं और वैनिश मोड भी आने ही वाला है.

इंस्टाग्राम के इनबॉक्स को पूरी तरह से बदला जा चुका है. नए कलर ऐड करने से लेकर अब इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में अब क्रॉस मैसेज का भी फ़ीचर दिया जा चुका है. इंस्टाग्राम और मैसेंजर को मर्ज़ भी किया जा चुका है.

इसी बीच Instagram एक और नए फ़ीचर की टेस्टिंग कर रहा है. ये फ़ीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है. इसके तहत यूज़र्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे.

सत्यम सिन्हा नाम के एक ट्विटर यूज़र ने एक शॉर्ट वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो में मैसेज के साथ नए एनिमिशन मैसेज रिएक्ट का ऑप्शन देखा जा सकता है.

मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट लिखने के बाद सर्च आइकॉन पर टैप करते ही कई अलग अलग एनिमेटेड रिएक्शन दिखेंगे. इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं. भेजे जाने के बाद इनबॉक्स में उस टेक्स्ट के इर्द गिर्द एनिमेशन देख पाएँगे.

Finally, Instagram is also developing an animated messages.



(New animation messages react with messages.)#instagramupdate pic.twitter.com/vfcQ4SdWe7