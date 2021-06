साउथैम्पटन में क्वारनटीन टीम इंडिया, एक-दूसरे से नहीं मिल सकते खिलाड़ी

भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए एजिस बाउल में अभ्यास करने से पहले तीन दिन तक कड़े पृथकवास पर रहना होगा.

फाइनल 18 जून से शुरू होगा और बुधवार को यहां पहुंचने वाली भारतीय टीम के पास तैयारी का बहुत कम समय होगा. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के​ खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है.

भारतीय टीम रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन तक पृथकवास पर रही थी और अभी वह कम अवधि के दूसरे पृथकवास पर है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम की चार्टर्ड विमान से यात्रा के दौरान का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें खिलाड़ियों से बात की गई है.

