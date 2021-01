रंगभेदी टिप्पणी पर भड़के कोहली, कहा- बाउंड्री लाइन पर उपद्रवी बर्ताव की हद पार

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में रंगभेदी टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर दर्शकों द्वारा की गई रंगभेदी टिप्पणी पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर जाहिर किया है.

कोहली ने कहा, 'नस्लीय कमेंट बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. बाउंड्री लाइन पर वास्तव में उपद्रवी व्यवहार की हद पार की जा रही है. मैदान पर ऐसा होते देखना दुखद है.' नाराज कोहली ने कहा, 'इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है और ऐसे लोगोंं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उदाहरण पेश करना चाहिए.'

Racial abuse is absolutely unacceptable. Having gone through many incidents of really pathetic things said on the boundary Iines, this is the absolute peak of rowdy behaviour. It's sad to see this happen on the field.

इस मसले पर BCCI सचिव जय शाह ने भी ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट और समाज में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है. मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) से बात की है.CA ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है. BCCI और CA एक साथ खड़ा है. ऐसी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Racism has no place in our great sport or in any walk of society. I’ve spoken to @CricketAus and they have ensured strict action against the offenders. @BCCI and Cricket Australia stand together. These acts of discrimination will not be tolerated. @SGanguly99 @ThakurArunS